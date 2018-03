Darbu atstās NMPD Zemgales reģionālā centra vadītājs

Šā gada 13. aprīlis būs pēdējā darbadiena Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Zemgales reģionālā centra (ZRC) vadītājam Robertam Fūrmanim, kurš šajā amatā atradies kopš 2011. gada, aģentūra LETA noskaidroja NMPD.

Kā galveno iemeslu lēmumam par NMPD ZRC vadītāja amata pamešanu Fūrmanis aģentūrai LETA minēja vēlmi uz pilnu slodzi atgriezties ārsta profesijā. "Visu savu apzināto dzīvi esmu bijis ārsts. 11 gadu pavadīju augstskolā, lai iegūtu ārsta izglītību, un šobrīd ir pēdējais brīdis, kad jāizlemj, vai ārsta sertifikātu nolieku plauktā vai arī turpinu strādāt profesijā un attīstīties tajā," atzīst Fūrmanis, piebilstot, ka lēmums nav bijis spontāns, bet pārdomāts un izsvērts.

Papildu grūdiens aiziešanai no vadītāja amata Fūrmanim bijis ārējais spiediens uz dienestu un viņa kā reģionālā centra vadītāju. "Divus gadus seni notikumi, kuros visas pārbaudes un izmeklēšanas mani attaisnoja, joprojām tiek izmantotas, lai grautu dienesta prestižu. Dienests ir lielu pārmaiņu priekšā. Biju un esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš uzskata, ka šīs pārmaiņas ir nepieciešamas. Tajā pašā laikā ir cita puse, kura ir pret pārmaiņām, un nevēlos kļūt par instrumentu, ar kura palīdzību kaut kādā veidā tiek mēģināts izdarīt spiedienu un bremzētu nepieciešamās pārmaiņas," teica Fūrmanis.

2016. gadā maijā tika sākta dienesta pārbaude saistībā ar informāciju par iespējamām darbībām, organizējot NMPD publisko pakalpojumu sniegšanu. Latvijas Televīzijas raidījums "De facto" tolaik ziņoja, ka vadoša NMPD darbiniece – Iluta Hmeļnicka – kādam klientam, kurš bija lūdzis valstij piederošā dienesta palīdzību, piedāvājusi pakalpojumus privātā konkurenta – "Veselības centra 4" – vārdā.

Raidījumā Fūrmaņa vārds gan neizskanēja, taču uz dienesta izmeklēšanas laiku viņš tika atstādināts. Dienesta izmeklēšana nekādus pārkāpumus Fūrmaņa darbībās neatklāja, un pēc neilga laika viņš amatā tika atjaunots.

NMPD vadītāja Liene Cipule augsti novērtē Fūrmaņa līdzšinējo darbu gan ZRC vadītāja, gan ārsta amatā un uzskata, ka, pateicoties viņa darbam, izdevies ne tikai sakārtot dienesta darbu Zemgales reģionā, bet arī izveidot saliedētu komandu un ar katru gadu kāpināt darbinieku profesionalitāti.

"Roberts Fūrmanis ir viens no dienesta līderiem, vienalga, kādā amatā viņš atrodas. Atgriešanās ārsta darbā, pēc manām domām, šīs līderības īpašības stiprinās vēl vairāk, un tas dienestam noteikti ir nepieciešams. Esmu rēķinājusies ar viņa pienesumu no pirmās dienas, un turpināšu to darīt arī nākotnē," aģentūrai LETA pastāstīja Cipule.

Ar 16. aprīli Fūrmanis darbu turpinās kā ārsta speciālista brigādes vadītājs, steidzoties uz izsaukumiem, kad nepieciešama specializēta palīdzība ne tikai Jelgavā un tuvākajā apkārtnē, bet arī Rīgas reģionā. Jāpiebilst, ka šādas brigādes Latvijā ir tikai trīs, un Cipule norāda uz nepieciešamību palielināt to skaitu, tādējādi nodrošinot plašāku dienesta rīcībspēju sarežģītos izsaukumos.

Tāpat Fūrmanis iesaistīsies arī NMPD mentoru pilotprojektā, palīdzot celt darbinieku profesionalitāti palīdzības sniegšanā sarežģītās situācijās.

Fūrmaņa vietā ZRC vadības grožus kā pienākumu izpildītājs uzņemsies viņa vietnieks Kristians Galanders, un tiks lemts par nepieciešamību izsludināt konkursu uz šo amata vietu.

Pirmdien Cipule tikās ar NMPD ZRC kolektīvu, lai pārrunātu paredzamās izmaiņas, un saņēmusi tā izpratni par radušos situāciju un atbalstu iesākto pārmaiņu turpināšanai. "Darbinieki ir gatavi turpināt darbu arī cita cilvēka vadībā, un tas noteikti arī ir Roberta Fūrmaņa nopelns, izveidojot spēcīgu komandu," piebilda Cipule.





Foto: no arhīva