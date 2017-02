Zitux

Ah, cilveki milie, jus nezinat kur cels Depo bet tik blaujat!!! Nekadu pili neaizsegs!!! Un tad kad bus Depo, tad teiks "vai cik labi ka ir. Nav jastaiga no veikala uz veikalu. Ka te visu var nopirkt."

Rakstisu ta -Depo ir ne tikai buvmateriali. Tur ir ari preces gan remontam, gan darzam, gan dzivniekiem, gan majsaimniecibai, gan berniem rorallietas gan kancelejas preces, gan svetkiem. Gribesi ko dzeramu - ari tur tas if sakot no udena beidzot ar stipro alkoholu. Ari edamais ir. Nav tik liela edienu izvele ka partikas veikala bet ir.

Bet nju labak jau laikam ir skraidit no veikala uz veikalu



Plus ari butu tik daudz darbvietas.

pirms 19 stundām, 2017.02.05 15:52