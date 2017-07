Diskusijas par vakarskolas pārcelšanu uz 6. vidusskolas telpām turpināsies domē (FOTO)

Divu ar pusi stundu ilgā, ļoti “karstā” sapulcē, kurā piedalījās ap 120 skolēnu vecāki, skolēni, izglītības darbinieki, kā arī seši Jelgavas domes deputāti (Andris Rāviņš, Mintauts Buškevics, Vilis Ļevčenoks, Sergejs Stoļarovs, Ivars Jakovels, Andrejs Eihvalds) un Saeimas deputāts Igors Pimenovs, pirmdienas vakarā 6. vidusskolā tika apspriesta pašvaldībā rosinātā doma pārcelt Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolu uz 6. vidusskolas telpām. Starp skolēniem un vecākiem, kas pārstāvēja gan 6. vidusskolu, gan arī vakarskolu, nebija neviena, kas atzītu šo pārcelšanu par pieņemamu.

6. vidusskolas vecāki galvenokārt bija uztraukti par to, ka skolā, kur blakus viņu bērniem mācītos ievērojami vecāki skolēni, mainīsies psiholoģiskais klimats. “Mums skolā ir laba psiholoģe. Žēl, ka viņa nav paudusi savu viedokli šajā saistībā,” teic kāda 6. vidusskolas skolēna māte. Jāpiebilst, ka skolas pedagogus sapulcē pārstāvēja vienīgi direktore Ilze Arbidāne. Kāda skolēna tēvs pilsētas mēram jautāja, vai viņš būtu gatavs nolikt savu deputāta mandātu, ja pēc šādas divu skolu apvienošanas notiktu kas nelāgs. A.Rāviņš uz to atbildēja, ka vienmēr ir bijis atbildīgs par saviem lēmumiem, taču, ja noticis kāds pārkāpums, vispirms jāveic izmeklēšana. “Jūs nezināt, bet mēs zinām, ka katrā skolā notiek pārkāpumi, kurus skata bāriņtiesa, Pašvaldības policija un Valsts policija,” ar pārākumu teica pilsētas mērs. A.Rāviņš gan saņēma sapulces dalībnieku aizrādījumu par to, ka kādu no vecākiem, kas aktīvi iesaistījās diskusijā, familiāri atļāvās uzrunāt uz “tu”.

Savukārt Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas prezidente Anna Blauberga saņēma klātesošo aplausus, sakot, ka nevēlas būt “melnā avs”, kam, ienākot 6. vidusskolā, būtu jāpierāda, ka ir cienījams cilvēks, nevis neveiksminieks, kam nav sanācis mācīties dienas skolā. A.Blauberga atkārtoja arī iepriekš publicēto viedokli, ka vakarskolai būtu ļoti neizdevīgi atrasties pilsētas nomalē, jo 6. vidusskolai tuvējā Ozolnieku novadā un Pārlielupē ir deklarēti tikai apmēram desmit procenti no vakarskolas audzēkņiem.

Pilsētas mēra A.Rāviņa un Izglītības pārvaldes vadītājas Guntas Auzas viens no svarīgākajiem argumentiem šajā diskusijā bija tāds, ka skolēniem un viņu vecākiem vajag paļauties uz profesionāļiem, kas izglītības lietas zina labāk. Neviens no vecākiem gan neapstrīdēja domu, ka pilsētai iznāk dārgi uzturēt nepiepildītas skolu telpas. Taču 6. vidusskolas tukšās telpas tika ieteikts piepildīt ar interešu izglītības pulciņiem. Savukārt vakarskolai, ja tai tiešām jāatstāj savas telpas, par daudz piemērotāku jaunu mājvietu tika atzīts Jelgavas tehnikums, Jelgavas Amatu vidusskola un pils, kas pēc Valsts ģimnāzijas atgriešanās savās īstajās telpās stāvētu diezgan neaizpildīta.

Sanākušie vecāki izteica neapmierinātību ar to, ka A.Rāviņa atbalstītā ideja par skolu telpu apvienošanu tika turēta slepenībā līdz pašvaldību vēlēšanām. “Mēs jums uzticējāmies, par jums balsojām, bet nebūtu to darījuši,” sacīja viens no vecākiem. 4. klases skolēna māte Žanna Dmitrijeva portālam zz.lv teica, ka 6. vidusskola viņas ģimenei patīk. Taču gadījumā, ja šajā strīdā vecāki zaudēs, viņa savu bērnu pārcels mācīties uz 5. vidusskolu. 6. vidusskolas skolēnu vecāku padomes locekle un Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas absolvente Marina Burova, kuras meita gatavojas iet pirmajā klasē, sacīja, ka skolēnu vecāki savā cīņā neapstāsies. Viņu sevišķi uztrauc tas, ka 6. vidusskolā jau ir sākusies telpu atbrīvošana no mēbelēm, kaut nekāds lēmums par skolu telpu apvienošanu vēl nav publicēts.

Noslēgumā Saeimas deputāts I.Pimenovs aicināja skolēnu vecāku pārstāvjus piedalīties Jelgavas domes Izglītības komitejas sēdē, kas gatavos nākamnedēļ šajā saistībā paredzēto domes lēmumu.







Foto: Gaitis Grūtups