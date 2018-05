Divpadsmitie kārto eksāmenu matemātikā (FOTO)

Šodien 12. klašu skolēni kārtoja valsts pārbaudījumu matemātikā. Eksāmenam bija viens variants. Skolēniem bija jāveic 25 uzdevumi eksāmena 1. daļā, desmit uzdevumi 2. daļā un trīs uzdevumi 3. daļā.



Jelgavā matemātikas eksāmenu šodien kārtoja 577 izglītojamie, informē pilsētas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos Lilija Stepanova.

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā centralizēto matemātikas eksāmenu kārtoja 69 skolēni no trijiem skolā apgūstamajiem virzieniem un trim paralēlklasēm.

Skolas direktore Ilze Vilkārse prognozē, ka matemātikas eksāmena rezultāti būs dažādi, jo skolā, piemēram, matemātikas, dabaszinību un tehnikas programmā mācās bērni, kuriem matemātika ir aizraušanās un stiprā puse, tai pat laikā skolā mācās jaunieši, kuru stiprā puse ir humanitārā, un viņiem matemātika ir vien obligāts priekšmets un prasība, kas jāizpilda. “No otrā virziena mēs savukārt gaidām labus rezultātus latviešu valodas eksāmenā,” piebilst direktore.

“Mierīgas. Šausmīgas. Jā, manuprāt, ir labi,” tādas izjūtas pirms eksāmena pauda skolā sastaptie trīs “divpadsmitie”. Kārlis Misuns no humanitārā un sociālā novirziena 12. klases sacīja, ka matemātika patīk, bet nav viņa prioritāte. Lai sagatavotos eksāmenam, jaunietis izmantojis portāla uzdevumi.lv uzdevumus. Savukārt Emīlija Buka un Līva Kokoreviča gatavojušās konsultācijās pie skolotājas un izmantojot pierakstu klades. “Man patīk tās tēmas, ko saprotu, vairāk algebra nekā ģeometrija,” teic Līva.

Viens no centralizētajiem eksāmeniem – eksāmens svešvalodā – 12. klases skolēniem notika jau martā. Savukārt 21. un 22. maijā divpadsmitie kārtoja eksāmenu informātikā, bet 22. maijā – latviešu valodā. Nākamā nedēļa sāksies ar eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē 28. maijā, turpināsies ar bioloģijas eksāmenu 30. maijā, bet noslēgsies ar valsts pārbaudījumu ģeogrāfijā 1. jūnijā. Fizikā un ķīmijā eksāmeni attiecīgi notiks 4. jūnijā un 6. jūnijā, bet ekonomikā – 8. jūnijā.

Savukārt 9. klases skolēni eksāmenu latviešu valodā kārtoja 23. un 24. maijā, eksāmenu svešvalodā kārtos 29. maijā un 30. maijā, matemātikā – 5. jūnijā, bet vēsturē – 12. jūnijā.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) savā mājaslapā informē, ka obligātie valsts pārbaudījumi ir centralizētais eksāmens latviešu valodā, centralizētais eksāmens matemātikā un centralizētais eksāmens vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles. Vairāki izvēles eksāmeni arī tiek vērtēti centralizēti, bet daži, piemēram, ģeogrāfijā, ekonomikā, informātikā tiek vērtēti izglītības iestādē.

Pamatizglītības sertifikāti tiks izsniegti šī gada 15. jūnijā, bet vispārējās vidējās izglītības sertifikāti – 29. jūnijā.

Skolēni pēc centralizēto eksāmenu kārtošanas varēs saņemt izziņu par to, vai attiecīgie eksāmeni ir sekmīgi nokārtoti. Izziņas tiks izsniegtas pēc VISC noteikta grafika (par svešvalodu eksāmeniem – no 8. jūnija, visiem pārējiem – no 14. jūnija) un saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi –2,85 eiro.

Foto: Ruslans Antropovs