Daļa no Polijas izcelsmes putnu gaļas partijas, kurā konstatēta salmonella, nonākusi arī vairākās Jelgavas iestādēs, kur arī paņemti gaļas paraugi analīzēm, taču sūdzības no apmeklētājiem neesot saņemtas, noskaidroja aģentūra LETA.

Nelielā daudzumā gaļa piegādāta SIA "Rubīns" kafejnīcai, kas atrodas Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC). Uzņēmuma īpašniece un vadītāja Ramona Gozena pastāstīja, ka gaļas paraugi analīzēm paņemti pagājušajā nedēļā, taču to rezultāti vēl nav saņemti. Sūdzības no apmeklētājiem par sliktu pašsajūtu pēc ieturētās maltītes, pēc Gozenas teiktā, nav saņemtas.

"Rubīnam" ir kafejnīca arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā Ozolniekos, taču tur konkrētās partijas produktu, visdrīzāk, nav nonākuši.

Arī ZOC izpilddirektors Rauls Kreicbergs nav informēts par iespējamām sūdzībām no apmeklētājiem. Pēc viņa teiktā, atbildīgās iestādes uzrauga kafejnīcas darbu, un pašlaik tā turpina darbu.

Putnu gaļa nonākusi arī Jelgavas pils virtuvē, kas nodrošina Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbinieku un studentu ēdināšanu, kā arī izbraukuma banketu darbību. SIA "M.A.N.", kas strādā virtuvē, aģentūrai LETA pastāstīja, ka visa piegādātā vista ir izlietota, taču ir paņemti gaļas paraugi, un tiek gaidīti rezultāti. Uzņēmumā apgalvoja, ka gaļa tiek pareizi termiski apstrādāta, tā jau ir izlietota un "nekas apkārt nemētājas", un telpās šonedēļ veikta pastiprināta dezinfekcija un citi pastiprināti drošības pasākumi papildus ikdienas pasākumiem. Arī sūdzības no apmeklētājiem neesot saņemtas.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "M.A.N." ir kafejnīca arī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā. Uzņēmumā skaidroja, kā uz to, tāpat kā uz citām ēdinātāja kafejnīcām, tiek piegādāti jau gatavi produkti no pils virtuves, taču arī no citām ēdināšanas vietām sūdzības nav saņemtas.

Gaļa piegādāta arī Jelgavas tirgum, taču tā direktors Andris Vaišļa skaidroja, ka uzņēmums tikai iznomā tirdzniecības vietas, tāpēc viņam nav informācijas, pie kuriem tirgotājiem produkts nonācis.

Daļa no Polijas partijas vesta arī uz bāru "Meka" Ozolniekos, vairākām izglītības iestādēm Jelgavas novadā un citām kafejnīcām Jelgavā.

Jau vēstīts, ka Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) konstatējis salmonellas Polijas izcelsmes putnu gaļā. PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere informēja, ka "Salmonella enteritidis" baktērija konstatēta SIA "Gaļsaimnieks" ņemtajos Polijas izcelsmes putnu gaļas paraugos, kā arī SIA "EVBL" ņemtā Polijas izcelsmes putnu gaļas paraugā.

PVD informēja, ka ārpuskārtas pārbaude kompānijā "Gaļsaimnieks" notika pēc tam, kad tika konstatēts, ka tas piegādā putnu gaļu SIA "Baltic Restaurants Latvia", kas savukārt nodrošināja ēdināšanas pakalpojumus gan Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēm laikā, kad tur tika konstatēti saslimšanas gadījumi ar salmonelozi, gan arī tirdzniecības centra "Stockmann" darbiniekiem.

Savukārt kompānija "EVBL" pārbaudīta pastiprināto pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšanas uzņēmumu pārbaužu ietvaros, kas tika sāktas pēc bērnu saslimšanas gadījumiem Siguldā.

Abos gadījumos "Salmonella enteritidis" konstatēta izejvielā, ko piegādājis Polijas uzņēmums "Cedrob S.A.".

Ņemot vērā to, ka abi uzņēmumi piegādā gaļas produktus būtiskam izglītības iestāžu skaitam visā Latvijā, PVD par konstatēto ir informējis Latvijas pašvaldības, kā arī turpina izglītības iestāžu informēšanu, aicinot neizmantot pārtikas gatavošanā Polijas izcelsmes broileru gaļu ar partijas Nr.L07102019 un Nr.277/1/338/18, ikdienā nodrošināt higiēnas prasību izpildi, tostarp rūpīgu putnu gaļas apstrādi, kā arī turpmāk rūpīgi izvērtēt piegādātās putnu gaļas produkcijas kvalitāti.

Par konstatēto PVD informēs arī Polijas pārtikas apriti uzraugošo dienestu, kā arī ziņos Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka ir vairāki desmiti uzņēmumu, kuriem piegādāta gaļa no Polijas, kurā konstatēja salmonellu. Tostarp visvairāk attiecīgās partijas gaļa vispirms piegādāta "EVBL" saldētavai Kuldīgas šosejā 96 - 2288 kilogrami, Igaunijas uzņēmuma "Vicarelli Saare" - 429 kilogrami, Igaunijas uzņēmumam "Vicarelli, Maksi kook" - 397 kilogrami, uzņēmumam "Kita 18" Rencēnu ielā, Rīgā - kopumā 325 kilogrami, "Bidfood" Lubānas ielā, Rīgā - 291 kilograms, "Ādažu desu darbnīcai" Jūrmalā - 284 kilogrami, "Serenum" Ventspilī - 219 kilogrami, Jelgavas tirgum - 151 kilograms. Mazākos apjomos šī gaļa piegādāta ēdināšanas uzņēmumiem ar vairākām ēstuvēm - "Tiamo grupai", "Aniva", "Fristar", "Žaks 2", "Vita mārkets", "Diāna".

Šie vairāki desmiti uzņēmumu tālāk ar šo gaļu ir apgādājuši lielu skaitu izglītības iestāžu visā Latvijā. Lielākā no pašvaldībām, kura saņēmusi šādu gaļu, ir Rīga, kam seko Liepāja, Ogre, Ventspils, Jelgava un Pierīga.

Ziņots arī, ka, veicot pastiprinātu akūtu zarnu infekcijas slimību uzraudzību Siguldas un Siguldas novada iedzīvotājiem saistībā ar STEC infekcijas izplatības epidemioloģisko izmeklēšanu, tika atklāti arī salmonelozes gadījumiem. Ar salmonellām inficējās bērni, kuri apmeklēja divas Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes - "Ieviņa" un "Tornīši".

Savukārt oktobra sākumā vēdera infekcija tika konstatēta apmēram 50 universālveikala "Stockmann" darbiniekiem, kurus "Trakajās dienās" ēdināja SIA "Baltic Restaurant Latvia". Informāciju par saslimšanas gadījumiem "Stockmann" darbinieku ēdināšanas blokā PVD saņēma no paša "Baltic Restaurants Latvia".





Foto: pixabay.com