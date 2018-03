Konkursa “Ekselences balva” matemātikas, ekonomikas, bioloģijas, fizikas un ķīmijas skolotājiem uzvarētāju vidū ir arī Jelgavas Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotāja Agnese Freiberga.

“Nekādas īpašas metodes man nav, izmantoju tādas pašas kā visi skolotāji. Tas ir jautājums par motivāciju – tiem, kuriem ķīmija patīk, nav grūti to mācīties, un grūtības var atrisināt. Ja skolēnam ir mērķis dzīvē, piemēram, viņš grib būt ārsts, tad nav grūti.

Kāda ir mana panākumu atslēga? Ja tu pats gribi iet laikam līdzi, mācies un sevi pilnveido, tas atspoguļojas arī stundās. Skolotāju sacensībās bija interesanti, bet, lai pārņemtu kaut ko no citiem, to ne, – mums katram ir savs redzējums. Pēc sacensībām izrunājāmies un secinājām, ka visgrūtāk tagad ir kolēģei no Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas, jo ko tikai mēs viņas skolēniem nesamācījām! Viens temats, bet pilnīgi dažādi scenāriji,” atceras skolotāja A.Freiberga.



