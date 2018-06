Ģimenes aicinātas uz kopā būšanu “Pludmales festiņā”

Jelgavas ģimenes šovasar aicinātas uz kopā būšanu pasākumā “Pludmales festiņš”, kas Lielupes labā krasta promenādē notiks reizi mēnesī, informē pašvaldība. Pērn pasākums guva lielu atsaucību, un arī šogad ģimenēm ir iespēja kopā svaigā gaisā saturīgi pavadīt brīvo laiku. Pirmais pasākums notiks 30. jūnijā no pulksten 12 līdz 15.

Tāpat kā pērn, pasākuma apmeklētāji varēs izbaudīt laiku brīvā dabā, piedalīties radošajās darbnīcās un sporta stafetēs. Savukārt veselības veicināšanas projekta gaitā “Pludmales festiņā” notiks arī izglītojošas lekcijas vecākiem, vingrošanas nodarbības, veselības eksprespārbaudes un veselīga uztura darbnīcas.

Kopumā šovasar paredzēti trīs ģimeņu pasākumi, un katrā no tiem lekcijās jomas eksperti ģimenes iepazīstinās ar aktuālām tēmām. Piemēram, 30. jūnija pasākumā par emocionālo veselību un attiecībām ģimenē no pulksten 12.30 līdz 14 runās psihoterapeits Marks Jermaks. Savukārt vingrošanas nodarbībās ģimenes varēs izkustēties profesionālu treneru vadībā. Viena pasākuma laikā notiks trīs treniņi – katrs no tiem būs piemērots dažādiem vecumiem un spējām. 30. jūnija “festiņā” nodarbības notiks pulksten 12.15, 13.15 un 14.15. Bet “OnPlate” veselīga uztura darbnīcā apmeklētāji tiks aicināti pagatavot veselības kokteiļus un citus našķus. Tāpat “festiņa” norises teritorijā būs iespēja pārliecināties par savu veselības stāvokli – izmērīt asinsspiedienu, holesterīna un cukura līmeni asinīs.

Pērn daudzi interesenti izmantoja iespēju konsultēties par to, kā pareizi braukt ar SUP dēli, tādēļ arī šogad nodrošināta iespēja trenera vadībā to izmēģināt.

Ģimenes pasākums “Pludmales festiņš” Lielupes promenādē notiks 30. jūnijā, 15. jūlijā un 18. augustā no pulksten 12 līdz 15. Dalība pasākumā – bez maksas.





Foto: Jelgavas pašvaldība