"Igates" atbalsts latviešu ekspedīcijai uz Antarktiku ir dāvana Latvijas simtgadei

"No mūsu puses šī ekspedīcija ir mūsu dāvana Latvijas simtgadei," par latviešu pirmo polāro ekspedīciju uz Antarktiku teic Jelgavas uzņēmuma SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" tehniskais direktors Gusts Kaļiņins, savukārt ekspedīcijas dalībnieki pauž apņēmību turpināt līdzīgas ekspedīcijas un vajadzību Latvijai izveidot sezonālu pētniecības bāzi Antarktīdā.

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes pasniedzēji un pētnieki – Kristaps Lamsters, Māris Krievāns un Jānis Karušs – rezumē, ka savākto datu un paraugu apjoms ir liels, un pie tā apstrādes ķersies 12 zinātnieku komanda no dažādām jomām. Piemēram, atvestos paraugus pētīs arī biologi, nevis tikai ģeologi, un pastāvot iespēja, ka pat varētu tikt atklāta kāda jauna organismu suga. Ekspedīcijas gaitā zinātnieki konstatējuši, ka, pretēji priekšstatiem, Antarktikā joprojām vēl ir ļoti daudz neizpētītā. Tāpat arī viņu apkopotie dati došot iespēju izveidot precīzāku karti reģionam, kurā viņi darbojās. Daudzi apstrādātie un analizētie dati jau būs starptautisks ieguldījums, kas noderēs ne tikai Latvijas, bet arī daudzu citu valstu zinātniekiem.

Komanda Antarktikas ekspedīcijā pavadīja vairāk nekā divus mēnešus, ievācot vērtīgus nogulumu, augsnes un ledus paraugus, kā arī iegūstot datus par Argentīnas arhipelāga salu ledus kupolu biezumu, struktūru, ledus virsmas un zemledāja reljefu. Kopumā tika paveikts vairāk, nekā iecerēts, un iegūta vērtīga pētījumu pieredze Antarktikā. Zinātniskās publikācijas par ekspedīciju varot gaidīt ne ātrāk kā pēc gada, bet vēl šogad par Antarktikas ekspedīciju tikšot izveidota filma.

Pētnieki rezumē, ka plānoto esot pārpildījuši ar uzviju, tāpat guvuši pieredzi nākotnei, kā vēl labāk sagatavoties, un viņi pauda, ka Latvijai vajadzētu pievienoties starptautiskajam Antarktikas līgumam un sākt domāt par savas sezonālas bāzes izveidi, kas esot gluži reāla iespēja.

"Pirms Antarktikas ekspedīcijas atbalsta mēs atsaucāmies atbalstīt arī Grenlandes ekspedīciju, jo mums "Igatē" patīk jauni, ambiciozi un nestandarta projekti," skaidro SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" vadības pārstāvis, piebilstot, ka aizvien vairāk aptver to, ka šī ir nopietna lieta un latvieši būs pasaulē pirmie vairākās pētniecības niansēs. "Igate" jūt lepnumu par pētnieku sasniegto, un tas ir pamatots iemesls lepoties arī Latvijai.

"Mums ir gandarījums par to, ka esam kopā ar viņiem un esam daļa no šā zinātniskā piedzīvojuma. No mūsu puses tā ir dāvana zinātnei, dāvana pētniecībai, un, galu galā, šī ekspedīcija ir mūsu dāvana Latvijas simtgadei!" pauda "Igates" tehniskais direktors Gusts Kaļiņins.

Kristaps Lamsters klātesošos informēja, ka ekspedīcijas lielākie finansiālie atbalstītāji ir Latvijas Universitātes fonds (ar SIA "Mikrotīkls" ziedojuma finansējumu) un SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"", tāpat viņš pateicās atbalstītājiem, kas sekmējuši ekspedīciju ar savu darbu, produktiem un citādi – SIA "Spectre Latvia", veikalam "Ceļotājs", radošo risinājumu aģentūrai SIA "Tribe" un SIA "Master Foto". Ekspedīcijas dalībnieki lēš, ka kopumā tā izmaksājusi aptuveni 30 000 eiro.





Foto: no ekspedīcijas dalībnieku albuma