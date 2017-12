Pabeigti gājēju ietves un gājēju pārejas izbūves darbi Dambja ielā un Aspazijas ielā, uzlabojot gājēju un satiksmes kustības drošību, informē “Pilsētsaimniecība”. Veikta nomales uzbēršana un gājēju pārejas izbūve un izgaismošana Dambja ielas posmā no Brigaderes ielas līdz Aspazijas ielai, izbūvēta ietve no betona bruģakmens Aspazijas ielas posmā no Īsās ielas līdz Dambja ielai.







Foto: “Pilsētsaimniecība”