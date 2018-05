Iznomā vietu vasaras kafejnīcai pludmalē

Jelgavas pašvaldība izsludinājusi zemes nomas tiesību izsoli teritorijai Krasta ielā 9, Lielupes labā krasta pludmalē, vasaras kafejnīcas ierīkošanai.



Izsoles nolikums paredz, ka pretendents vietu varēs iznomāt uz divām peldsezonām – šovasar līdz 15. septembrim un nākamgad no 15. maija līdz 15. septembrim –, informē pašvaldība. Zemes gabals atrodas līdzās kāpnēm no promenādes uz pludmali un ir 130 kvadrātmetru liels. Izsoles sākumcena ir 25 eiro (bez PVN) sezonā par šo vietu. Izsoles nolikumā ietverti arī vairāki kafejnīcas darbību reglamentējoši punkti, piemēram, teritoriju nedrīkst nožogot, jāizmanto vienreizlietojamie trauki, nedrīkst tirgot stikla taru, aizliegts pārdot stipros alkoholiskos dzērienus.

Interesenti piedāvājumus var iesniegt līdz 25. maija pulksten 12.30.

Ar izsoles nolikumu iepazīties un piedāvājumu iesniegt var Jelgavas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17 un piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30. Kontakttālrunis – 63005508. Nolikums pieejams šeit.

Foto: Jelgavas pašvaldība