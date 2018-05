Jau desmito reizi notiks Stādu dienas

Latvijas Stādu dienas, kas pulcēs vairāk nekā 240 stādu audzētāju, dažādu sēklu, dārza tehnikas, darbarīku un citu dārza preču tirgotāju, šogad Jelgavā notiks 12. un 13. maijā. Pils parks un pagalms apmeklētājiem būs atvērts 12. maijā no pulksten 9 līdz 17, bet 13. maijā – no pulksten 9 līdz 15. Stādu dienu apmeklētājiem būs iespēja ne tikai iegādāties visu nepieciešamo dārza labiekārtošanai – no stādiem līdz pat siltumnīcām, zāles pļāvējiem un motorzāģiem –, bet arī saņemt profesionālu stādu audzētāju un citu dārza preču ražotāju un tirgotāju konsultācijas.

Stādu dienās ikviens atradīs ko tīkamu savam dārzam – augļu koku un ogulāju stādus, vasaras puķes, ziemcietes, garšaugus un ārstniecības augus, dekoratīvos kokus un krūmus, vīteņaugus, skujeņus, graudzāles, sēklas.

Augsnes uzlabošanai un bagātināšanai plašā piedāvājumā būs gan kūdras substrāti, minerālu un mikrobioloģiskie mēslojumi, gan augsnes maisījumi. Savukārt dārza apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbu veikšanai varēs piemeklēt sev ērtākos dārza apavus un darba cimdus, kā arī iegādāties dārza motorizēto tehniku, darbarīkus, kurmju un žurku slazdus.

Amatniecības sektorā apmeklētājus sagaida metāla, akmens un koka dārza dekori, mēbeles, grozi, šūpuļtīkli, dažādi pinumi, puķupodu ietvari un citas noderīgas lietas.

Automašīnas varēs novietot speciāli izveidotā stāvlaukumā Lielupes labajā krastā pretī Jelgavas pilij. Apmeklētājiem, kuri iegādāsies lielos augus, pārdevējs izsniegs caurlaidi, kas ļaus ar auto piekļūt tuvāk pilij un saņemt preci. Savukārt pirkumu līdz automašīnai palīdzēs nogādāt Ķerru palīdzības dienests.

Latvijas Stādu dienas ir notikums visai ģimenei, tādēļ paralēli tirdzniecības sektoram Pils saliņā darbosies atrakcijas bērniem, kafejnīca, no pulksten 11 uzstāsies Jelgavas tautas deju kolektīvi.





Foto: Ruslans Antropovs