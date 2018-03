Jelgavā satiksies Zemgales labākie jaunie pētnieki

23. martā LLU Jelgavā notiks Latvijas skolēnu 42. zinātniski pētniecisko darbu konferences otrais posms – Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konference –, informē universitātes pārstāve Lana Janmere.

Zemgales reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konferenci šogad pirmo reizi sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu organizē LLU. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanā un recenziju sagatavošanā jau kopš marta sākuma iesaistīti LLU mācībspēki un zinātnieki, kas ir speciālisti visās konferencē pārstāvētajās zinātņu sekcijās.

"Zinātniski pētnieciskie darbi ir skolēnu pirmie nopietnie soļi pētniecībā un patstāvīgā jaunu zināšanu ieguvē, kas ļaus viņiem vēlāk kļūt par labākiem speciālistiem darba tirgū. Iespējams, šo skolēnu vidū ir topošie zinātnieki, no kuriem nākotnē būs atkarīgi Latvijas zinātniskie sasniegumi. Tāpēc svarīgi, ka Zemgales reģiona labāko zinātniski pētniecisko darbu autoriem konferencē būs iespēja satikt pieredzējušos LLU zinātniekus un mācīties no viņiem, it īpaši nozarēs, kurās kā universitāte esam spēcīgi un specializējušies – inženierzinātnēs, biozinātnēs, sociālajās un vadībzinātnēs," teic LLU rektore Irina Pilvere.

Kopumā konferencē piedalīsies 215 skolēni, kuri mācās no 9. līdz 12. klasei, un aizstāvēs 186 zinātniski pētnieciskos darbus 21 sekcijā. Visvairāk darbu tiks aizstāvēti Vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma sekcijā, kurā komisija vērtēs 16 darbus. Bioloģijas sekcjā un Pedagoģijas sekcijā katrā tiks aizstāvēti 15 darbi, bet Mākslas sekcijā – 14 zinātniski pētnieciskie darbi. Savukārt vismazāk darbu tiks vērtēts Astronomijas sekcijā, kur iepriekšējā gadā nebija neviena darba, bet šogad tiks vērtēts viens. Tāpat neliels darbu skaits ir Tieslietu sekcijā un Matemātikas sekcijā, kur katrā tiks aizstāvēti trīs skolēnu izstrādāti pētījumi.

Vairākums konferences dalībnieku mācās Jelgavas skolās, taču zinātniski pētniecisko darbu autori ir no dažādām Zemgales reģiona skolām.

Katras sekcijas labākie pētījumi tiks izvirzīti Valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencei, kas norisināsies Rīgā. Turklāt vairāku sekciju pirmo vietu ieguvēji iegūs iespēju studēt LLU ārpus konkursa valsts finansētajās studiju vietās.





Foto: Raitis Puriņš