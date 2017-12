Jelgavas Jauniešu centrā jaunas iespējas (FOTO)

Pēc pārcelšanās uz jaunām telpām Skolotāju ielā 8 Sabiedrības integrācijas pārvaldē atklāts Jelgavas Jauniešu centrs, sniedzot plašākas brīvā laika pavadīšanas iespējas un apvienojot trīs dažāda rakstura telpas.



Katrs centra apmeklētājs varēs izvēlēties vienu no trim pieturām, kur pavadīt laiku, stāsta Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Linda Vovere. “Relax” pieturā jauniešiem iespējams nodoties sarunām, aktīvajā pieturā ir basketbola grozs, galda hokejs, vingrošanas paklāji, boksa maiss. Savukārt pieturā “Chill” atrodas virtuvīte, un plānots, ka tur jaunieši varētu apgūt sociālās iemaņas, piemēram, mācīties gatavot ēst. Tāpat šajā telpā pieejami datori, lai centra apmeklētāji varētu pildīt mājasdarbus, televizors filmu vakaru rīkošanai, grāmatas.

Jelgavas Jauniešu centrs pirmdienās un piektdienās atvērts no pulksten 13 līdz 19, bet otrdienās, trešdienās un ceturtdienās – no pulksten 13 līdz 20. Centru aicināti apmeklēt jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Ikvienu interesentu sagaidīs integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciālisti Jeļena Grīsle, L.Vovere un Oskars Šulcs. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.











Foto: Nils Jaunsubrēns