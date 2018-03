Jelgavas pašvaldība sola neignorēt tiesībsargu

Jelgavas pašvaldībā apstiprina, ka no Tiesībsarga biroja saņemts aicinājums domes priekšsēdētājam skaidrot, kāpēc domes sēdēs debates tiek rīkotas vien tad, ja domes deputāti nobalso par to. “Pašvaldību deputātu darbam jāatbilst demokrātijas un labas pārvaldības principam. Ļoti būtiski, lai ikvienam deputātam, tostarp opozīcijas deputātam kā vēlētāju deleģētam pārstāvim, būtu tiesības paust savu viedokli. Prakse, kad opozīcijas deputātiem tiek likti dažādi šķēršļi viedokļa paušanai, nav atbalstāma,” teikts tiesībsarga vēstulē.

Līdzīga satura aicinājumu tiesībsargs Jelgavas domei izsūtīja arī pērn oktobrī, taču uz to apmierinoša atbilde netika saņemta.

Tiesībsarga biroja Komunikācijas un starptautiskās sadarbības daļas vadītājas pienākumu izpildītāja Evita Berķe paskaidro, ka atbilde no Jelgavas domes birojā tiks gaidīta mēneša laikā jeb līdz 12. aprīlim. “Ja no pašvaldības puses nebūs radīts apmierinošs risinājums, mēs varētu vērsties Vides un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM),” teic E.Berķe. VARAM atšķirībā no tiesībsarga ir tiesības ar administratīvo aktu mainīt Jelgavas pašvaldības nolikumu, kurā ir ietverts nedemokrātiskais punkts par debatēm.



Foto: Raitis Puriņš.