Jelgavas pilī aicina uz dialogu par Eiropas nākotni

Vairākums Latvijas iedzīvotāju atbalsta valsts dalību ES, turklāt šis atbalsts laika gaitā, kopš 2004. gadā tikām uzņemti ES, ir pieaudzis. Atklāts gan paliek jautājums – ko tieši nozīmē šis atbalsts? Par kādu Eiropas politiku un nākotnes redzējumu iestājas Latvijas iedzīvotāji? Kādas ir mūsu iedzīvotāju bažas, cerības un vēlmes par ES politiku un nākotni?

Rast atbildes uz šiem jautājumiem ir pasākuma “Dialogi par Eiropas nākotni” mērķis, un manabalss.lv veidotā tiešsaistes dialogu platforma #ManaEiropa ir veids, kā tie tiks noskaidroti. Tiek apkopotas Latvijas iedzīvotāju idejas un priekšlikumi par Eiropas nākotni un dota iespēja par tiem balsot un izšķirt, kas ir vēlamākā ES politika dažādos aktuālos jautājumos.

“Dialogu par Eiropas nākotni” iniciatīva ir daļa no “pilsoņu konsultācijām” visā Eiropā. To uzdevums ir izzināt dalībvalstu pilsoņu viedokļus par Eiropai svarīgākajiem kopējiem jautājumiem, sākot ar to, kādi šie jautājumi ir.

Nacionālie rezultāti, kuru daļu veidos arī šo “Dialogu par Eiropas nākotni” secinājumi, kopīgā ziņojumā tiks iesniegti ES valstu valdību vadītājiem un apspriesti 2018. gada decembra Eiropadomes sanāksmē. Pēc tam līdz 2019. gada jūnijam ir jāpanāk politiskā vienošanās par ES prioritārajiem darbības virzieniem turpmākajos piecos gados.

Katrs viedoklis ir vērtīgs, un katra balss par vai pret to ir vērtīga. Ar manabalss.lv kā tiešsaistes konsultāciju tīklu tiks apkopots un strukturēts pēc iespējas lielāks skaits Latvijas iedzīvotāju priekšlikumu Eiropas nākotnei.

Priekšlikumus līdz 4. novembrim iespējams iesniegt manaeiropa.manabalss.lv platformā un tās logrīkos, ko savā lapā izvietojuši projekta partneri, kā arī klātienes diskusijās, sūtot tos uz e-pastu manaeiropa@manabalss.lv, un tviterī, lietojot tēmturi #ManaEiropa.

Viena no klātienes diskusijām notiks pirmdien, 15. oktobrī, pulksten 14 Jelgavas pils Sudraba zālē. Eksperti – Mārtiņš Klīve, Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas un politiku departamenta direktors, un Andris Kužnieks, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja vietas izpildītājs. Pasākumu organizē Ārlietu ministrija un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, moderē – prof. Inna Šteinbuka

