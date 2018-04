Jelgavas tiesneši uzņemas atbildību Cukura ielā 2 apstrīdētās būvatļaujas lietā (FOTO)

Ieilgušajā strīdā par to, kā būtu jāattīsta zemes īpašums Cukura ielā 2, vakar Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā sākās lietas izskatīšana pēc būtības. Dažas dienas pirms tam tiesā no trešās personas jeb zemes īpašnieka SIA “Auras centrs” bija saņemts noraidījums tiesas sastāvam – tiesnešiem Mārtiņam Birkmanim, Sanitai Ozolai un Aldim Vīksnem. Tomēr pēc pusotru stundu ilgas apspriedes tiesneši sevi no lietas izskatīšanas neatstādināja. Jāpiebilst, ka SIA “Auras centrs” lūgumam par tiesnešu atstādināšanu nepievienojās atbildētājs Jelgavas dome.

Foto: Raitis Puriņš. Visu rakstu lasiet 26. aprīļa “Zemgales Ziņās”