No 1. septembra Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas darbs tiks nodrošināts 6. vidusskolas telpās, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā, kas jūlijā lems par šo jautājumu.

Iecere abas izglītības iestādes apvienot zem viena jumta radusies, jo abās skolās samazinājies skolēnu skaits, tāpēc “pašvaldība sākusi skatīt jautājumu par abu skolu turpmāko attīstību, vienlaikus saglabājot abu izglītības iestāžu juridisko patstāvību”. Katra skola strādās ar savu pārvaldības modeli, direktoru, vietniekiem, pedagogiem, īstenojot savas skolas licencētās mācību programmas.

Pašvaldībā informēja, ka pagājušajā mācību gadā Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā, kas atrodas ēkā Skolotāju ielā 8, mācījās 84 jaunieši no 1. līdz 9. klasei, kā arī 137 vidusskolas audzēkņi. Savukārt ēka, kurā skola atrodas, paredzēta līdz pat 700 audzēkņiem. Līdz ar to skolas ēka netiek efektīvi izmantota. Pašvaldībā uzsver, ka jāņem vērā arī tas, ka vidusskolas klasēm mācību darbs ir organizēts atšķirīgi no dienas skolām – pārsvarā mācības notiek piektdienās pēc pulksten 16 un sestdienās.

Arī Jelgavas 6. vidusskolā skolas telpas nav pilnībā noslogotas. Skolā, kas sākotnēji celta, lai tajā varētu mācīties līdz pat 1200 skolēniem, mācās 643 bērni.

Jau ir notikušas sarunas starp abu skolu vadību un Izglītības pārvaldi par iespēju no 1. septembra darbu organizēt vienā ēkā.

“Es to pieņemu kā faktu,” par iecerētajām pārmaiņām aģentūrai LETA pauda vakarskolas direktore Brigita Preisa. Par pārcelšanos skolas kolektīvs informēts ar e-pasta starpniecību, jo pedagogi ir atvaļinājumā.

Lai arī aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka pedagogi nav apmierināti ar pārmaiņām, jo 6. vidusskola atrodas ārpus pilsētas centra un būs nepieciešami papildu izdevumi nokļūšanai uz darbu, Preisa apgalvoja, ka atlūgumi pašlaik saņemti nav.

Skolas direktore neprognozēja arī, vai pārcelšanās varētu ietekmēt skolēnu skaitu. “Uzņemšana skolā notiks kā parasti, augustā. Uzņemšana būs esošajās telpās, bet informēsim par to, ka pārceļamies,” skaidroja Preisa.

Viņa klāstīja, ka 6. vidusskolā vakarskolai atvēlēts pietiekami daudz telpu, būs pieejama arī sporta zāle un iekārtotais mājturības kabinets, kas līdz šim skolā nav bijuši. Tāpat solīts, ka skolas audzēkņiem būs pieejams 6. vidusskolas peldbaseins.

Aģentūras LETA rīcībā esošo informāciju, ka uz vakarskolas ēku plānots pārcelt iepriekš pilsētas mēra Andra Rāviņa (ZZS) vietnieces Ritas Vectirānes (ZZS) vadīto Sabiedrības integrācijas pārvaldi, pašvaldībā neapstiprina. Pašvaldības pārstāve Ilze Ķuse informēja, ka ēka, kurā atrodas skola, tiks izmantota pašvaldības funkciju veikšanai, pašlaik tiekot izskatīti vairāki iespējamie darba varianti.

Uz jautājumu, vai tiek izskatīta iespēja pārcelt tieši integrācijas pārvaldi, Ķuse pauda, ka tiek izskatītas dažādas iespējas.







Foto: jip.jelgava.lv