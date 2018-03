Tuvojoties Lieldienām, Klusajā nedēļā sarunu ciklā “Cepums ar Slavenību” viesosies priesteris Andrejs Mediņš, kurš pērn ieguvis apbalvojumus “Latvijas lepnums 2017” un “Zemgales Laiks Ziedonim”. Šis būs stāsts par dzīves jēgu, priestera aicinājumu, ģimeni, darbu ar jaunatni un spēju uzveikt dažādas atkarības. Tikšanās un iedvesmojošas sarunas otrdien, 27. martā, pulksten 18 kafejnīcas “Silva” konferenču zālē. Ieeja pasākumā par ziedojumiem.

A.Mediņš savulaik dienējis Afganistānā un tur arī Dievam apsolījis – ja paliks dzīvs, atbildēs uz Viņa aicinājumu, kļūstot par priesteri un darot ko labu. Atgriezies mājās, viņš savu dzīvi veltījis jauniešu glābšanai no dažādām atkarībām. Jau 17 gadu darbojas A.Mediņa izveidotā Kalna svētību kopiena Bruknas muižā, kur patvērumu un cerību atrod tie, kuri grib atbrīvoties no narkotiku, alkohola, azartspēļu atkarības vai vienkārši sakārtot savu dzīvi neatkarīgi no reliģiskās pārliecības un tautības, bet ar nosacījumu – gribu mainīt savu dzīvi. Nekādas medicīnas un psihoterapijas. Puse šo cilvēku patiešām ir izveseļojušies, kas ir neticami augsts rādītājs. Viņa vadītajā Bruknas muižā cilvēki veseļojas, atpūšas, lūdzas, rīko kāzas, koncertus, starptautiskas jauniešu nometnes, bet kopā ar Latvijas mūziķiem ik vasaru rīko akciju “Uzcel savu baznīcu”. Arī pats priesteris spēlē dažādus instrumentus, arī ērģeles. A.Mediņa darbs ar jaunatni un līdzcilvēkiem novērtēts “Latvijas lepnuma 2017” apbalvošanas ceremonijā. Viņš arī saņēmis pirmo “Zemgales laiks Ziedonim” balvu nominācijā “Zemi es mācos”.

Par dzīvi, priestera aicinājumu, tā skaistajām un grūtajām pusēm sarunu ciklā “Cepums ar slavenību” jau otrdien, 27. martā, pulksten 18 kafejnīcas “Silva” 2. stāvā. Vietu skaits ierobežots, tāpēc jaunieši vecumā no 15 līdz 35 gadiem aicināti savu dalību rezervēt, piesakoties tiešsaistē: http://ej.uz/cepumsarslavenibu.

Projektam var sekot līdzi arī sociālajos tīklos: facebook.com/cepumsarslavenibu; draugiem.lv/cepumsarslavenibu. Papildus informācijai: cepumsarslavenibu@inbox.lv un www.natre.lv.

Sarunu ciklu “Cepums ar slavenību” organizē biedrība “Kultūras un mākslas centrs “Nātre”” sadarbībā ar kafejnīcu “Silva”. To atbalsta Jelgavas pašvaldība un reklāmas drukas uzņēmums “212”.