Kolumbieši LLU starptautiskajā vasaras skolā izzinās koksnes dzīves ciklu

No 8. līdz 18. jūlijam LLU Mūžizglītības centrs organizē starptautisko vasaras skolu “Dzīves cikls – no koka sēklas līdz augstas kvalitātes ekoloģiskiem koka produktiem”, kurā šogad Meža fakultātes mācībspēki sadarbībā ar Latvijas valsts mežzinātnes institūta “Silava” pētniekiem izglītos dažādu valstu studentus un meža nozares speciālistus par meža un koksnes dzīvesciklu, informē LLU pārstāve Lana Janmere. Lielākā dalībnieku pārstāvniecība – 14 meža nozares speciālisti – būs no Kolumbijas.

“Latvija ir ceturtā mežainākā valsts Eiropā, un šobrīd meža nozare ir viens no galvenajiem valsts ekonomikas stūrakmeņiem. Vēsturiski Latvijas mežu intensīva izmantošana saimnieciskiem nolūkiem sākta salīdzinoši vēlāk nekā daudzās citās Eiropas valstīs, tāpēc Latvijas mežos ir saglabājusies plaša bioloģiskā daudzveidība. Ņemot vērā to, ka mēs spējam gan apsaimniekot lielas meža platības, izaudzēt tajās koksni un radīt no tās augstas kvalitātes ekoloģiskus produktus, gan saglabāt mežā bioloģisko daudzveidību, ar mūsu pieredzi vēlas iepazīties dažādu valstu pārstāvji,” stāsta viens no vasaras skolas organizatoriem LLU Meža fakultātes profesors Uldis Spulle.

Starptautiskās vasaras skolas dalībnieki iepazīsies ar Latvijas mežaudžu aprites un koksnes tālākās pārstrādes ciklu, sākot no meža selekcijas un reproduktīvā materiāla izaudzēšanas, meža atjaunošanas un kopšanas līdz meža izmantošanai, kā arī tiks iepazīstināti ar koksnes pārstrādi un dažādu koksnes produktu izgatavošanu, izzinās Latvijas meža nozares specifiku, tradīcijas un dabas vērtības.

Līdz ar Kolumbijas meža nozares darbiniekiem Vasaras skolā piedalīsies studējošie no Uzbekistānas, Grieķijas, Meksikas un Ķīnas.

Vasaras skolas aktivitātes sāksies 9. jūlijā pulksten 10 Jelgavas pilī, kad to atklās LLU rektore Irina Pilvere un Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Pēc tam nedēļas garumā plānots lekciju cikls, praktiskās nodarbības, radošās darbnīcas un izzinošas ekskursijas mežā un dažādos uzņēmumos. Vasaras skolas oficiālais noslēgums plānots 16. jūlijā Tērvetes dabas parkā.

“Mūsu universitāte ārvalstu kolēģiem ir interesanta, jo strādājam gan mežkopības jomā, domājot par kvalitatīvas koksnes izaudzēšanu, gan arī kokapstrādē un koksnes efektīvā izmantošanā, radot tai augstu pievienoto vērtību. Šie divi svarīgie balsti, uz kuriem stāv LLU Meža fakultāte, ļauj mums būt konkurētspējīgiem kā meža nozares studiju un zinātnes centram starptautiskajā vidē. Tādēļ turpmākajos gados veiksim būtiskus ieguldījumus fakultātes studiju infrastruktūrā, lai ārvalstu kolēģi un studenti vēlētos biežāk pie mums izglītoties,” stāsta LLU rektore Irina Pilvere.

Starptautiskās vasaras skolas īstenošanu atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Kolumbijas vēstniecība Varšavā, LLU, Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava”, AS “Latvijas valsts meži”, Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts un Jelgavas dome.



Starptautiskā vasaras skola “Dzīves cikls – no koka sēklas līdz augstas kvalitātes ekoloģiskiem koka produktiem” ir sestā šāda veida aktivitāte, ko organizē LLU Mūžizglītības centrs. Katru gadu vasaras skolām ir atšķirīgas tematika, un līdz šim tās bija vairāk veltītas ainavu arhitektūras un plānošanas problemātikai.

Detalizēta informācija par šī gada vasaras skolu



Publicitātes foto