Konkursa “Gada labākais ekonomikā 2017” uzvarētāju skolu direktori iepazīstas ar EP (FOTO)

“Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere ik gadu rīko vairākus braucienus uz Eiropas Savienības galvaspilsētu Briseli, lai dažādu profesiju cilvēkus no Latvijas pilsētām un novadiem iepazīstinātu ar to, kā strādā Eiropas Parlaments. Šonedēļ uz Briseli devās jau ceturtā, 22 cilvēku liela, grupa, kurā bija pārstāvēti “Junior Achievement Latvija” konkursa “Gada labākais ekonomikā 2017” uzvarētāji – skolu direktori,” informē I.Vaideres asistente Gita Sauka.



“Junior Achievement Latvija” 2017. gada konkursā “Gada labākais ekonomikā” sumināja skolēnus, kas ne tikai sasnieguši izcilus rezultātus ekonomiskās izglītības teorijā, bet arī veiksmīgi un radoši izmantojuši šīs zināšanas biznesa praksē un bijuši sociāli atbildīgi, darbojoties “JA Latvija” programmās triju gadu garumā. “Lai jaunieši spētu sasniegt lieliskus rezultātus, nereti nepieciešams pedagogu un skolas vadības atbalsts. Tieši tāpēc šajā nedēļā pie Eiropas Parlamenta deputātes devās konkursa “Gada labākais ekonomikā 2017” uzvarētāju skolu direktori: Agris Ruperts no Liepājas Valsts tehnikuma, Inese Bandeniece no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, direktores vietniece izglītības jomā Solita Medene no Madonas Valsts ģimnāzijas, Ilze Vilkārse un direktores vietniece Dzintra Aploka no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Agra Zaķe no Iecavas vidusskolas un Raimonds Žabovs no Bauskas Valsts ģimnāzijas,” stāsta G.Sauka.

Uz Briseli devās arī starptautiski godalgoti Latvijas “StartUp” uzņēmumi, žurnālisti, projektu vadītāji un pašvaldību darbinieki, kas ikdienā lielā mērā sastopas ar Eiropas Savienības jautājumiem, lai uzlabotu izpratni par ES institūciju, īpaši Eiropas Parlamenta, darbu un specifiku.

Braucienā īpaši plaši tika pārstāvēta I.Vaideres dzimtā pilsēta Jelgava – braucienā devās arī Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 11. klases skolniece Gunda Oja un Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktores vietnieks Gints Putiķis.

I.Vaidere: “Esmu patiesi gandarīta, ka mums izdevies lielisks brauciens un cilvēkiem bija iespēja iepazīt Eiropas Savienības galvaspilsētu, savām acīm redzēt Eiropas Parlamenta ēku, tikties ar dažādiem cilvēkiem un iepazīties ar to, kā tad īsti darbojas ES struktūra. Neapšaubāmi, daudz arī runājām par to, pie kādiem jautājumiem strādā Latvijas pārstāvji. Savukārt man bija iespēja pārliecināties, ka cilvēki Latvijā ir gana zinoši gan par mūsu, proti, Latvijas deputātu, gan Eiropas Parlamenta darbu kopumā. Manuprāt, tā pieredze un kontakti, ko, viesojoties Briselē, ieguva cilvēki, viņiem lieti noderēs nākotnē, iegūstot nepieciešamo informāciju vai veidojot kopīgus projektus. Ir patiesi vērtīgi dzirdēt viedokļus – tas iedvesmo un vienlaicīgi sniedz papildu izpratni par jomām, uz ko nepieciešams fokusēties turpmāk.”

Vizītes laikā grupas dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Eiropas Parlamentu un tikties ar Eiropas Parlamenta deputāti I.Vaideri. Tāpat viņiem bija iespēja apskatīt ES galvaspilsētu Briseli.





Publicitātes foto