Lai nav vienkārši un ir izaicinājums (FOTO)

Pēdējos gados pilsētvidi papildinājuši nu jau jelgavnieku iemīļoti dekori – eži, dzērves, aitas, tauriņi, puķes, zāles asni, krāsaini puķu podi, Lieldienu olas un salmu zaķi gada zaļajā laikā, baltie lāči, rūķu cepures, sniega bumbas – ziemā. Gan vietējie iedzīvotāji, gan pilsētas viesi daudzus no tiem sevišķi iemīļojuši un labprāt arī pie tiem fotografējas. Dekoru “skeletu” – metāla detaļas – veidojis jelgavnieks Aldis Sproģis, kurš uzsver – dekori ir kopdarbs, un to mākslinieciskā ideja pieder citiem, viņš ir tikai izpildītājs. Par lielākajām ideju ģeneratorēm Aldis sauc pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” projektu vadītāju Evu Kideri un zaļo zonu apsaimniekošanas speciālisti Ilzi Gamorju, kuras savas idejas aizstāv arī domē un “reizēm pat aiziet tur, kur viņām nav jāiet”, lai panāktu to realizāciju. Aldis arī izgatavojis Pasta salā izvietotos Mīlestības kokus, kas tapuši pēc Intas Palsones skices. Lai gan viņam patīk veidot visu, kas ir no metāla, sirdij tuvāki tomēr dekoratīvie priekšmeti – piemēram, vārti, balkoni –, kur ir iespēja izpausties.



