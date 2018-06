Pļava, kurā starp lielākiem un mazākiem zāles kumšķiem manāms pa govs karašai, jūtama jāņuzāļu smarža un saklausāma mazputniņu čivināšana, – tādas lauku ainas spilgti atmiņā nevienam vien. Jācer, ka tās drīz nekļūs tikai par atmiņām, jo tieši šādu sugām bagātu ganību pļavu Latvijā paliek arvien mazāk. Latvijas Dabas fonda mobilais ganāmpulks ieradies jau otrajā “darbavietā” – Sieramuižas apkaimē Jelgavā. Ganāmpulks izvietojies pie Platones ietekas Lielupē un nogana dabiskās pļavas, lai tās varētu uzplaukt dabas daudzveidības krāšņumā. Šī ir viena no Latvijas Dabas fonda dabisko pļavu atjaunošanas projektā “GrassLIFE” īstenotajām darbībām. Dabas fonda pārstāve Liene Brizga-Kalniņa skaidro, ka šajā projektā līdztekus mobilā ganāmpulka noganīšanai pļavās tiks īstenotas arī citas aktivitātes dabisko pļavu atjaunošanai. Projektā finansējums paredzēts piecu gadu garumā. “Esam ne tikai iecerējuši to pienesumu, ko dos govju ganīšanās pļavās, bet arī plānojam pēc tam veikt gaļas analīzes, lai noteiktu, vai lopiem, kas barojušies šādās pļavās, tā ir vērtīgāka. Ar to vēloties pateikt, ka dabiskajām pļavām ir arī produktu potenciāls, piemēram, gaļa, medus, ārstniecības augi,” projekta ieguvumus uzskaita L.Brizga-Kalniņa.

Foto: Raitis Puriņš.