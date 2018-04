"LDZ Cargo" izvietos kravas vilcienu komercapskates vārtus arī Jelgavā

Turpinot automatizētās kravas vilcienu komercapskates un vagonu numuru norakstīšanas sistēmas ieviešanu, VAS "Latvijas dzelzceļš" meitassabiedrība SIA "LDZ Cargo" 2018. gadā paplašinās sistēmu ar vēl diviem kravas vilcienu apskates vārtiem Šķirotavā un Jelgavā, informē VAS “Latvijas dzelzceļš”.

Sistēmas ieviešana uzsākta 2014. gadā ar pilotprojektu Rēzeknē virzienā no Sebežas. 2015. gadā sistēma tika paplašināta ar vēl trīs objektiem: Daugavpilī virzienā no Bigosovas (Baltkrievijas) un Radvilišķiem (Lietuvas) un Rēzeknē virzienā no Pitalovas. Šogad plānots turpināt sistēmas ieviešanu, nodrošinot visu no ārvalstu dzelzceļiem ienākošo un nosūtāmo vilcienu viedo kontroli un videomateriāla pieejamību arhīvā. Šim mērķim tiks izveidoti vēl divi sistēmas objekti – Šķirotavā un Jelgavā.

"LDZ Cargo" uzsver – kravas vilcienu komercapskates sistēmas ieviešanai ir trīs būtiski ieguvumi. Pirmkārt, izmantojot komercapskates un numuru norakstīšanas sistēmu, tiek panākta augstāka darba un ekonomiskā efektivitāte, organizējot vilcienu pieņemšanas procesu. Veicot ar vilcienu pieņemšanu saistītos procesus attālināti, tiek panākts augstāks darba drošības līmenis un labāki darba apstākļi. Viedā vilcienu komercapskates tehnoloģija ļauj saīsināt vilcienu tehnoloģiskās apstrādes laiku un tādējādi paaugstināt dzelzceļa pārvadājumu konkurētspēju.

Otrkārt, sistēma nodrošina reālā laika vilcienu sastāvu gabarītu kontroli, kas ļauj laikus konstatēt negabarīta kravas, nenofiksētas kravas, izvirzījumus un citus iespējamos traucēkļus, tādējādi veicinot vilcienu kustības satiksmes drošības līmeņa pieaugumu. SIA "LDZ Cargo" kā pārvadātājs, pieņemot vilcienus no ārvalstu dzelzceļiem, uzņemas atbildību par saistītajiem satiksmes drošības riskiem un, veicot gabarītu kontroli reālajā laikā, mazina šo risku iespējamību. Sistēma sniedz arī kontroli pār vilcienu sastāviem un iespēju laicīgi konstatēt neatbilstību pārvadājuma dokumentiem.

Papildus tam komercapskates un numuru norakstīšanas sistēma ir kopējās Latvijas dzelzceļa IT infrastruktūras objekts, kas sniedz iespēju operatīvajā režīmā veikt informācijas apmaiņu arī ar valsts drošības iestādēm, tai skaitā palīdzot cīņā ar nelegalo preču nokļūšanu Latvijas teritorijā.

Līdz ar to sistēmas ieviešana ļauj paaugstināt dzelzceļa pārvadājumu konkurētspēju, nodrošināt augstāku darba drošības un satiksmes drošības līmeni, kā arī kalpo par vienu no posmiem elektroniskā koridora izveidē.

Sistēmas uzstādīšanā un konfigurēšanā "LDZ Cargo" sadarbojas ar SIA "Kleintech Services", kas ir viens no IT nozares līderiem Latvijā vizuālā materiāla apstrādē, analīzē un mašīnlasīšanā, kā arī citu transporta IT risinājumu ieviešanā.

SIA "LDZ Cargo" ir VAS "Latvijas dzelzceļš" meitassabiedrība, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus. VAS "Latvijas dzelzceļš" ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna "Latvijas dzelzceļš" valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst sešas meitas sabiedrības – SIA "LDZ Cargo", kā arī AS "LatRailNet", kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA "LDZ infrastruktūra", ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA "LDZ ritošā sastāva serviss", apsardzes uzņēmums SIA "LDZ apsardze", kā arī loģistikas uzņēmums SIA "LDZ Loģistika".





Foto: no arhīva