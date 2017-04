Lems par būvatļaujas atstāšanu spēkā

Priekšvēlēšanu gaisotnē Jelgavas pašvaldības deputāti šodien domes sēdē varēs paust savu atbalstu vai iebildumus, balsojot par to, vai atstāt negrozītu pašvaldības būvvaldes 2017. gada 17. februāra lēmumu izsniegt būvatļauju tirdzniecības ēkas būvniecībai Cukura ielā 2.

Jau ziņots, ka saistībā ar SIA «Auras centrs» virzīto lielveikala būvniecības ieceri Cukura ielā 2 Jelgavas domē tika iesniegtas trīs būvatļaujas apstrīdēšanas sūdzības – no biedrības «Direct Impact» un advokāta Jāņa Vaita, no biedrības «Jelgavas attīstībai» un no 64 kaimiņos dzīvojošajiem Cukura, Peldu un Veco strēlnieku ielas iedzīvotājiem. Tādējādi būvatļaujas darbība tika apturēta un Jelgavas domei nācās pārskatīt tās izdošanas pamatotību.

Pašvaldība sagatavotajā lēmumprojektā, kas pirms nedēļas tika pieņemts Finanšu komitejā, skaidro, ka, izvērtējot apstrīdētāju norādītos argumentus, secināms, ka tie nav pamatoti un jāatstāj negrozīts Jelgavas domes administrācijas Būvvaldes 17. februāra lēmums izsniegt būvatļauju tirdzniecības ēkas būvniecībai Cukura ielā 2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā.