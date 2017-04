Lieldienu pastaiga Jelgavas pils parkā nu jau kļuvusi par tradicionālu un neatņemamu Lieldienu pasākumu. Ir pat dzirdēti viedokļi, ka tajos jau nav nekā jauna un ierindas jelgavniekiem tie apnikuši. Negribas šiem skeptiķiem piekrist, jo vismaz 160 jaunajiem jelgavniekiem tas noteikti bija pirmais publiskais pasākums (pieļauju gan, ka daži jaunieši šo brīdi savos komfortablajos bērnu ratiņos gluži vienkārši nogulēja), saņemot pilsētas piemiņas karotītes.



Laikrakstam «Zemgales Ziņas» ir īpašs iemesls priecāties, jo arī mūsu darbiniece Everita Šimkevica papildinājusi pilsētas iedzīvotāju skaitu ar februārī dzimušo Nilu. Jaunais cilvēks gan vēl nav īsti izlēmis, vai kļūt par žurnālistu vai izvēlēties citu profesiju, bet to, ka viņš būs krietns jelgavnieks, tas nu gan ir skaidrs jau no pirmā acu uzmetiena. Tāpat dalām prieku un sveicam arī pārējos 159, no kuriem veseli seši izrādījās dvīņu pāri.

Milzīga pateicība jāizsaka arī Veltas Lejas vadītajai folkloras kopai «Dimzēns», kas nenogurstoši stundas garumā papildināja šo jauno jelgavnieku sumināšanas procedūru ar saviem muzikālajiem priekšnesumiem, aicinot klātesošos arī uzdancot, lai nenosaltu vēsajā vējā.

Dejotāju gan netrūka arī pirms tam, kad Lieldienu svinētājus priecēja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» deju ansamblis «Laipa», kuri nebija aizmirsuši arī faktu, ka šogad 16. aprīlī ir ne tikai kopīgas Lieldienas visām kristiešu konfesijām, bet arī to, ka «Kultūras» vadītājs Mintauts Buškevics svin savu vārda dienu.

Bija arī ierastais – gan šūpoles, gan olu ripināšana, gan Lieldienu zaķu (patiesībā – trušu) apskate, gan izjādes ar ēzelīti.



Foto: Aivars Eglītis