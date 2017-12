LLU vadība “Ziņām” adresētā un LLU rektores Irinas Pilveres parakstītā vēstulē apstrīd rakstā “Semestra vidū atbrīvo no darba docenti Mičuli, kas protestē pret darba apmaksas kārtību LLU” minēto, ka “par 15 kontaktstundām nedēļā darbā ar studentiem docente saņemtu vien 379 eiro “uz papīra”. LLU vadība skaidro, ka tas neatbilst patiesībai. Proti, pēc darba līguma grozījumiem docentei Gundegai Mičulei piedāvātā pedagoga darba slodze tika noteikta 18,66 stundas nedēļā un atalgojums 750 eiro mēnesī (bruto alga jeb “uz papīra”). Papildus LLU vadība paskaidro, ka pedagogu slodzes plānojumu katram nākamajam studiju gadam veic fakultātes attiecīgā struktūrvienība – katedra vai institūts. G.Mičules slodzi plānoja Veterinārmedicīnas fakultātes Pārtikas un vides higiēnas institūts, un to apstiprināja tās direktors. LLU Finanšu plānošanas centrs attiecīgi ieplānotajai slodzei nosaka LLU mācību spēku atalgojumu, ievērojot Ministru kabineta noteikumus.



Runājot par LLU vadības pārmetumiem, docente G.Mičule paskaidro: “Pirmkārt, esmu ievēlēta par docenti Veterinārmedicīnas fakultātē uz sešiem gadiem, un arī darba līgums ar LLU vadību 2016. gada novembrī tika noslēgts līdz 2022. gada 31. augustam. Līgumā minēta konkrēta alga, kas pēc līguma noslēgšanas pat tika palielināta. No tā izriet, ka manai atlaišanai 2017. gada 16. novembrī nebija likumīga pamata. Saistībā ar jauno LLU mācību spēku slodžu aprēķināšanas sistēmu pirms jaunā 2017./2018. mācību gada sākuma (augustā) man tika piedāvāti darba līguma grozījumi ar darba algas samazinājumu vairāk nekā uz pusi. Līgumu grozījumos ierakstītā summa sākotnēji bija 454,78 eiro (379,78 eiro darba alga plus 75 piemaksa par iepriekšējā gada darbu, tā sauktā motivācija). Tas nozīmē, ka par 15 kontaktstundu darbu ar 6. kursa studentiem un maģistrantiem trīs studiju kursos man šajā rudens semestrī tiešām piedāvāja 379 eiro mēnesī bruto jeb “uz papīra”. Šajā summā ietilpa gan samaksa par lekciju gatavošanu, kontroldarbu labošanu un citiem mācību spēkam darāmajiem darbiem. Pirms mācību gada sākuma es šādus līguma grozījumus, kas neatbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, atteicos parakstīt. Jau mācību gadam sākoties, man piedāvāja parakstīt jaunu darba līguma grozījumu, kur bez minētajām summām tika iekļauta atsevišķa pozīcija par summu 295,22 eiro. Tad kopā sanāk rektores vēstulē minētie – 750 eiro. Taču šie 295,22 eiro būtu jāmaksā no tā saucamā dekāna fonda, kura līdzekļus dekāns izmanto dažādu papildu darbu atalgošanai, nevis samaksai par pastāvīgu darbu. Turklāt šāds dekāna fonda izlietojums netika saskaņots ar pašu dekānu Ilmāru Dūrīti. Divdomīgās situācijas dēļ piedāvājumam nepiekritu.”







Foto: Raitis Puriņš