LLU paraksta sadarbības memorandu ar “Rīgas dzirnavnieku”

Atzīmējot LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 70. jubileju, LLU rektore Irina Pilvere, Attīstības fonda valdes priekšsēdētājs Kaspars Vārtukapteinis, AS “Rīgas dzirnavnieks” direktore Anita Skudra un Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš parakstījuši sadarbības memorandu. Tā mērķis ir valstī veicināt stipras zinātnes, inovāciju un ražošanas tradīcijas, kuru pamatā ir spēcīgas akadēmiskās zināšanas un praktiskais izmantojums, kas iegūts studiju procesā Jelgavā.



AS “Rīgas dzirnavnieks” no šī gada nolēmis piešķirt divas stipendijas LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes un Lauksaimniecības fakultātes studentiem par to akadēmiskajiem sasniegumiem. “Mūsu uzņēmumam ir spēcīgas ražošanas tradīcijas graudkopībā, un tās ir veidojušās vienlaikus ar LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāti. Mēs esam lepni par mūsu uzņēmuma sasniegumiem Latvijā, Baltijā un arī pasaulē, kur augsti novērtē mūsu graudu produktu kvalitāti. Lai sekmētu lielāku zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbības potenciālu, esam uzsākuši ilgtermiņa sadarbību ar universitāti. Mēs no savas puses apņemamies iesaistīties topošo pārtikas tehnologu un agronomu izglītošanā un zinātniskajos pētījumos, nodrošināt prakses un iespēju robežās arī darbavietas studentiem, kā arī uzsāksim jaunu tradīciju – studentiem piešķirsim stipendijas par akadēmiskajiem sasniegumiem studijās. Šis būs mūsu ieguldījums ražošanas un graudkopības tradīciju stiprināšanai valstī nākamajiem Latvijas simts gadiem,” tā AS “Rīgas dzirnavnieks” direktore A.Skudra.

LLU rektore I.Pilvere atzīst: “Mums ir svarīgi, lai mūsu studenti strādātu savā profesijā un ar saviem sasniegumiem nākotnē nestu Latvijas vārdu pasaulē. “Rīgas dzirnavnieks” ir viens no pārtikas ražošanas smagsvariem valstī, un es redzu abpusēju ieguvumu – mūsu studentiem tā ir iespēja gūt praktiskas zināšanas, bet uzņēmumam – sekmēt zinātnisko bāzi un inovācijas, kā arī palīdzēt izaudzināt spēcīgus graudkopjus un pārtikas tehnologus.” K.Vārtukapteinis, LLU Attīstības fonda valdes priekšsēdētājs, atzīst, ka fonda mērķis ir atbalstīt studentu akadēmisko izaugsmi. Sadarbība ar uzņēmumu, izveidojot stipendijas, vēl vairāk motivēs jauniešus jauniem akadēmiskiem sasniegumiem.



Sadarbības memorands parakstīts LLU svinīgajā sēdē par godu universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 70. jubilejai.





Publicitātes foto