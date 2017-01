LLU saņem starptautiskas izcilības apliecinājumu «Investor in Excellence»

LLU kvalitātes vadības sistēma ir atzīta par atbilstošu starptautiskajam standartam «Investor in Excellence» (Investori izcilībā), informē LLU pārstāve Lana Janmere. 17. janvārī rektorāta sēdes laikā, klātesot fakultāšu dekāniem, apliecinājumu par iegūto novērtējumu un sertifikātu LLU rektorei Irinai Pilverei pasniedza SIA «Latvia Excellence» valdes locekle Elvita Rudzāte.

«Audita process bija laikietilpīgs, taču viena gada laikā pierādījām, ka mūsu kvalitātes vadības sistēma ir atbilstoša starptautiskajam standartam un ka savā darbā nemitīgi tiecamies uz izcilību. Tā bija vērtīga pieredze, kas palīdzēja paskatīties uz sevi no malas un pilnveidot tās jomas, kurās līdz šim nav īpaši veicies. Galvenie ieguvēji no tā jau šobrīd ir studenti, jo aizvadītajā gadā esam centušies sakārtot dažādus ar studijām saistītus jautājumus un turpināsim iesākto šogad, lai ikvienam studētgribētājam būtu iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un studēt sakārtotā vidē,» stāsta LLU rektore Irina Pilvere.

Viņa papildina, ka standarta ieviešanas procesā ir īstenotas darbinieku apmācības par labas kvalitātes vadības praksi, uzlabota iekšējā komunikācija un atvieglots dokumentu aprites process, kas vistiešāk skar universitātes darbiniekus un viņu pienākumus.

Kā atzina SIA «Latvia Excellence» valdes locekle E.Rudzāte, sertifikāta iegūšana ikvienai organizācijai, tostarp arī LLU, ir starptautisks apliecinājums par izcilības ceļa sākšanu.

Darbs virzībai uz standarta iegūšanu LLU sākās 2015. gada vasarā, kad SIA «Latvia Excellence» pārstāvji pirmo reizi veica auditu universitātē, konstatējot stiprās puses kvalitātes vadībā un identificējot jomas, kuras jāpilnveido. 2015. gada septembrī universitāte izteica gatavību tuvāko divu gadu laikā iegūt sertifikātu «Investor in Excellence» un uzsāka aktivitātes kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanai. Jau pēc gada audits tika veikts atkārtoti, un 2016. gada nogalē LLU saņēma atzinumu par atbilstību starptautiskajam standartam «Investor in Excellence».

«Investors in Excellence» standarts apvieno labāko pieeju izcilībai, ļaujot organizācijām sasniegt izcilību jomās, kas ir vissvarīgākās organizācijai, tās klientiem, darbiniekiem un ieinteresētajām pusēm. Iekļaujot visas darbības jomas, «Investors in Excellence» ietvars palīdz pilnveidot sasniegumus, izmantojot efektīvu līderību, resursu vadību un pakalpojumu sniegšanu. Standartu izmanto organizācijas, nodaļas un komandas gan Latvijā, gan Lielbritānijā, gan visā pasaulē, lai noteiktu to, kas ir svarīgākais, un veicinātu nepārtrauktu pilnveidošanos.





Foto: LLU