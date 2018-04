Lūdz atcelt braucienu skaita ierobežojumus pensionāriem

Jelgavas pensionāru biedrība (JPB) vērsusies ar iesniegumu pie Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa (ZZS), lūdzot atcelt braucienu skaita ierobežojumus pensionāriem pilsētas sabiedriskajā transportā, aģentūra LETA uzzināja biedrībā.

JPB valde ir saņēmusi daudzu biedrības biedru lūgumus pensionāru vārdā uzrunāt Jelgavas pilsētas domi par ikmēneša braukšanas biļešu ar atlaidēm pilsētas satiksmē skaita palielināšanu mēnesī. Šobrīd ar atlaidi pieejamie 20 braucieni, kā skaidro JPB, ir nepietiekami.

Šī brīža normatīvais regulējums paredz, ka Jelgavā deklarētie pensionāri pilsētas sabiedriskajā transportā mēnesī var braukt 20 reizes ar 50 procentu atlaidi jeb 42,5 centiem par braucienu. Pārsniedzot noteikto braucienu skaitu, pensionāram biļete jāpērk pa pilnu cenu – 0,85 eiro.

Biedrības kopsapulcē šā gada martā tika veikta biedru aptauja par braucienu skaita palielināšanas nepieciešamību, un priekšlikumu braucienu skaitu palielināt vismaz vēl par 10 reizēm mēnesī atbalstīja visi kopsapulces dalībnieki.

Dalībnieki atbalstīja arī ierosinājumu summēt braucienu skaitu pa ilgāku laika posmu (pusgadu, gadu, kā tas notiek dažās pašvaldībās), jo bieži ir gadījumi, ka veselības problēmu dēļ ir ik dienu jāapmeklē rehabilitācijas, fizioterapijas un citas procedūras, ir citi līdzīgi gadījumi un daļa no šiem braucieniem ir jāapmaksā par pilnu cenu.

"Tāpat slimību saasinājumos braucieni nenotiek, bet pēc atlabšanas ir regulāri jāapmeklē ārstniecības iestādes, un iepriekšējā periodā ietaupītie braucieni iet zudumā, bet konkrētā mēneša limits bieži vien ir nepietiekams," teikts JPB iesniegumā.

Pēc kopsapulces biedrības valde uzdeva JPB Pensionāru tiesību aizstāvības grupai izpētīt citu lielo pilsētu pašvaldību praksi šajā jautājumā un noskaidrot, vai Jelgavas pensionāru prasības nav pārmērīgas. Izrādījās, ka Jelgavas pensionāri saņem vispieticīgāko lielo pilsētu pašvaldības atlaižu atbalstu braucieniem pilsētas satiksmē, jo Rīgā, Valmierā (no 1.03.2018.g.), Daugavpilī (no 1.01.2017.), Jūrmalā (no 01.01.2018.), Rēzeknē, Liepājā (vecuma pensionāriem virs 80 gadiem) ir 100 procentu braukšanas maksas atlaides.

Liepājā nestrādājošajiem pensionāriem zem 80 gadiem ar ienākumiem līdz 300 eiro mēnesī atlaides ir 50 procentu visiem braucieniem, Ventspilī nestrādājošiem vecuma pensionāriem virs 80 gadiem ar ienākumiem līdz 266,76 eiro mēnesī ir 90 procentu atlaides, pārējiem nestrādājošiem pensionāriem ar ienākumiem līdz 266,76 eiro mēnesī ir 50 procentu atlaides visiem braucieniem, bet Jēkabpilī – 50 procentu atlaide pensionāriem visiem braucieniem (0,24 eiro brauciens).

"Jelgavas pašvaldības iestādes un citas organizācijas sniedz iespējas pensionāriem piedalīties daudzos bezmaksas pasākumos (vai par simbolisku samaksu), ko rīko Jelgavas Zinātniskā bibliotēka, Jelgavas mākslas muzejs, pašvaldības iestāde "Kultūra", Sabiedrības integrācijas pārvalde, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Zemgales Olimpiskais cents, tajā skaitā veselības veicināšanas bezmaksas pasākumi. Pensionāri labprāt piedalītos šajos pasākumos, bet liela daļa nevar atļauties samaksāt dārgos braucienus uz pasākumiem," savu nostāju iesniegumā pauž JPB.

Tādēļ iesniegumā tiek lūgts Jelgavas pilsētas domi pozitīvi risināt atlaižu skaita palielināšanu braukšanai pilsētas autobusos jau tuvākajā laikā, kā arī no 2019. gada pārņemt Latvijas lielo pilsētu izmantoto 100 procentu atlaižu piemērošanu pensionāriem braucieniem pilsētas autobusos arī Jelgavā.





Foto: Raitis Puriņš