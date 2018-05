Maģistrāles pārbūvei Jelgava izvēlas lētāko kompāniju, kas mēdz prasīt papildu naudu

Jelgavas dome trīs gados apņēmusies pārbūvēt vienu no lielākajām maģistrālēm. Tā kalpo kā daļējs pilsētas apvedceļš, bet līdz šim bijusi viena no bedrainākajām. Savukārt ielas rekonstrukcijas tēriņi paredzami kā Jelgavā vēsturiski lielākie – ap 20 miljoniem eiro. Tomēr dome no pieciem pretendentiem izvēlējusies lētāko piedāvājumu. Šai kompānijai īsti nav pieredzes ceļu būvē, bet citā Jelgavas objektā tā jau pamanījusies prasīt papildu naudu.

Loka maģistrāle Jelgavā ir vairāk nekā divus kilometrus gara šoseja, kas pilsētas rūpniecisko zonu ar daudziem ražošanas uzņēmumiem savieno ar Eiropas transporta jeb TEN-T tīklu, kalpojot kā daļa no Jelgavas apvedceļa un pieslēdzoties Rīgas šosejai. Dienā to šķērso vairāk nekā seši tūkstoši automašīnu, taču maģistrāle ir nolietojusies.

“Tiek atjaunota visa Loka maģistrāle no Jelgavas robežas. Tā ir sliktā stāvoklī,” saka Vilis Ļevčenoks, bijis ilggadējs mēra “zaļzemnieka” An­dra Rāviņa vietnieks, bet nu ir deputāts domē. Tomēr runā V.Ļevčenoks kā pašvaldības darbinieks – galvenais speciālists projektu īstenošanas jautājumos. Viņš stāsta, ka Loka maģistrālē ierīkos ietves gājējiem, būs arī plašas mašīnu stāvvietas RAF dzīvojamā masīva iedzīvotājiem. “Tālāk tiek veidoti n-tie krustojumi. Tie tiek veidoti nevis ar luksoforiem, bet ar apļiem. Būs četri apļi. Rīgas ielā tomēr būs luksofors,” V.Ļevčenoks iezīmē būvdarbu apjomu.

Jelgavas dome ir izvēlējusies uzņēmumu “RERE vide”, kas Loka maģistrāli gatavs pārbūvēt apvienībā ar Lietuvas kompāniju “Hidrostatyba”. “RERE” piedāvājums ir darbus paveikt par vairāk nekā 17 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Taču strādāt Jelgavā gribēja vēl četri uzņēmumi, tostarp tādi ceļu būves giganti kā “A.C.B.” un “Binders”. Tomēr to piedāvājums bija būtiski dārgāks – 23 un 24 miljoni eiro jeb par sešiem septiņiem miljoniem vairāk.



Foto: Raitis Puriņš. Visu rakstu lasiet 24. maija “Zemgales Ziņās”