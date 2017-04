Nedēļas nogalē Jelgavu pierībinās Mehu dienu dalībnieki

Pulcējot dalībniekus un apmeklētājus no visas Latvijas, no 20. līdz 22. aprīlim Jelgavā norisināsies tradicionālās Mehu dienas, ko organizē LLU Tehniskās fakultātes Studentu pašpārvalde. «Šis pasākums izceļas ar savu krāsainību un reizē vienkāršību, kas piesaista ļoti daudz dalībnieku un atbalstītāju. Mūsu mērķis šajās dienās ir pārvērst Jelgavu par «mehu» pilsētu, atdzīvinot ikvienā klātesošajā īstena «meha» garu,» uzsver organizatoru pārstāvis Juris Grustāns.

Mehu dienu ieskaņa paredzēta šovakar, kad tiks dots starts nakts auto orientēšanās sacensībām. Savukārt svētku kulminācija gaidāma piektdien, 21. aprīlī, no pulksten 9, kad pa Jelgavas ielām uz Tehnisko fakultāti dosies «mehu» tehnikas parādes gājiens, kas noslēgsies ar svētku atklāšanu fakultātes pagalmā. Kā ierasts, gājienā varēs vērot gan šodienas studentus, gan absolventus, kuri saglabājuši sevī «mehu» garu, kā arī atbalstītājus un «mehu»potenciālos darba devējus. Parāde ielās dosies ar šā gada Mehu dienu devīzi ««Mehu» spēks tiks nepārspēts!».

Mehu dienas turpināsies sporta kompleksā Rullītis, kur aizraujošas un sportiskas aktivitātes notiks arī sestdien, 22. aprīlī, un noslēgsies ar sacensību uzvarētāju apbalvošanu pulksten 19.30. Mehu dienu izskaņas pasākums notiks klubā «Jelgavas krekli».

Vairāk informācijas par pasākumiem atrodama mājaslapā mehudienas.lv.

Mehu dienas ir LLU Tehniskās fakultātes svētki, kurus organizē Studentu pašpārvalde. Mehu dienas Tehniskās fakultātes studentiem un mācībspēkiem, absolventiem, tehnisko nozaru speciālistiem, kā arī visiem Jelgavas iedzīvotājiem ir gada galvenais pasākums un studiju gada kulminācija. Pasākuma mērķis ir saliedēt un stiprināt fakultātes garu, kā arī veidot sadarbību ar pārējām LLU fakultātēm un Latvijas augstskolām.

«Fakultāšu dienu aizsākumi ir meklējami pašpārvaldes dibināšanas – 1994. – gadā. Mehu dienas tiek uzskatītas par fakultātes Studentu pašpārvaldes dzimšanas dienu un vienmēr ir rādījušas priekšzīmi citām fakultātēm, līdz ar to tām ir ļoti liela popularitāte gan studentu, gan arī jelgavnieku vidū. Tie ir vieni no spilgtākajiem svētkiem Jelgavā, kas spēj aizraut jebkura gada gājuma cilvēku. Šie svētki ir fakultātes ikgadēja tradīcija, kas norisinās Jelgavas centrā, kā arī sporta un atpūtas kompleksā «Rullītis». Mehu dienas autosporta entuziastiem šo gadu laikā kļuvušas par nozīmīgu sezonas atklāšanas pasākumu, un tās spēj sapulcēt cilvēkus no visiem Latvijas novadiem,» stāsta J.Grustāns.







Foto: no arhīva