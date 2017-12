Novembrī tīrīti vairāku pilsētas grāvju posmi (FOTO)

Novembrī atkārtoti tīrīti vairāku Jelgavas grāvju posmi, informē “Pilsētsaimniecība”. Grāvju gultnes attīrītas no kritušo koku lapu piesērējuma. Atrakti grāvju sašaurinājumi, kas izveidojušies no regulāras autotransporta kustības gar grāvja nogāzi. Šādi ūdens noteces traucējumi paaugstina grunts pārmitrinājumu vai pat applūdina īpašumus.



Loka ielas posmā no ēkas Nr.28 līdz Ķeguma ielai veikta grāvja gultnes attīrīšana un bojāto caurteku nomaiņa, lai novērstu īpašumu applūšanu. Alkšņu ielas posmā no ēkas Nr.3 līdz Garozas ielai veikta grāvja gultnes attīrīšana no sanesumiem un lapām. Lāču ielas posmā no Griezes ielas līdz Medus ielai veikta grāvja gultnes tīrīšana un caurteku skalošana, lai uzlabotu ūdens noteci virzienā uz Mednieku ielas novadgrāvi.







Foto: “Pilsētsaimniecība”