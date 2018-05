Pārsūdz vairākus desmitus miljonu eiro vērtās Loka maģistrāles pārbūves konkursa rezultātus

Piegādātāju apvienība "Igate KT" pārsūdzējusi Jelgavas pašvaldības iepirkuma rezultātus par Loka maģistrāles pārbūvi, kas izmaksās vairākus desmitus miljonus eiro, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā.

Atkārtoti izsludinātajā iepirkumā piedalījušies kopumā pieci pretendenti, un starpība starp lētāko un dārgāko piedāvājumu sasniedza teju septiņus miljonus eiro. Par uzvarētāju pašvaldība atzinusi personu apvienību "ReRe Vide-Hydrostatyba" ar 17 692 909 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), piedāvājumu, kas arī bijis lētākais. Savukārt dārgākais piedāvājums bijis AS "A.C.B.", kas ielu solījusi pārbūvēt par 24 618 936 eiro bez PVN.

Sūdzību par iepirkuma rezultātu IUB iesniegusi "Igate KT", kurā apvienojušās vietējā ceļu būvniecības sabiedrība "Igate" un Lietuvas "Kauno tiltai". Apvienība Loka maģistrāli apņēmusies rekonstruēt par 23 100 100 eiro bez PVN.

Apvienība iepirkumu uzraugam sūdzību iesniegusi, jo uzskata, ka ir ignorētas dažas neatbilstības iepirkuma prasībām un ka pieteikumi ir izvērtēti sasteigti, aģentūru LETA informēja "Igates" sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītājs Jānis Stundiņš.

"Igate" uzskata, ka par uzvarētāju paziņotā apvienība "ReRe Vide-Hidrostatyba", kurā darbojas Latvijas SIA "ReRe Vide" un Lietuvas uzņēmums UAB "Hidrostatyba", piedāvājusi aizdomīgi un neadekvāti zemu cenu. "Igatei" ir aizdomas, ka nav pienācīgi izvērtēta prasītā informācija par samaksāto nodokli uz vienu darbinieku.

Stundiņš norādīja, ka citi konkurenti konkursā ir lieli un pieredzējuši ceļu būves uzņēmumi – SIA ""Binders" ceļu būves firma", SIA "YIT Infra Latvija", "A.C.B." –, kuru piedāvājumos līdzīgi apvienībai "Igate KT" līgumcena svārstījās aptuveni no 23 līdz 24 miljoniem eiro, kamēr uzvarētāja piedāvātā līgumcena ir ievērojami zemāka.

"Mums ir šaubas, cik adekvāts var būt piedāvājums ar tik ievērojamu starpību no citiem, ņemot vērā projekta apjomu un mērogu, ņemot vērā arī to, ka tā īstenošanā būs jāstrādā kādus trīs gadus un vēl jānodrošina septiņu gadu garantijas laiks. Tāda mēroga un sarežģītības projektam, kurā, lai vispār kvalificētos iepirkumā, "Igate", kas līdzīga mēroga darbus ir veikusi pašas spēkiem, apvienojās ar vienu no Baltijā lielākajiem ceļu un tiltu būves uzņēmumiem no Lietuvas, dīvains šķiet ātrums, ar kādu tika izvērtēti pretendenti – aptuveni divās nedēļās –, ņemot vērā, ka jāpārbauda bija arī Lietuvas uzņēmumi un to nodokļu nomaksa," pauda "Igates" pārstāvis.

Tāpat iepirkumā tika prasīta atbilstoša pieredze ceļu būvē, taču, kā norāda Stundiņš, "ReRe Vide" neesot pieredzes ceļu būvē pašu spēkiem, bet viņu Lietuvas partnerim "Hidrostatyba" vispār neesot pieredzes ceļu būvē.

"Igates" sūdzību IUB skatīs 28. maijā.

Jau vēstīts, ka Jelgavas pašvaldība ar Kohēzijas fonda (KF) atbalstu plāno rekonstruēt Loka maģistrāli, kas izmaksās 19 599 485 eiro.

Īstenojot projektu "Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai", iecerēts pārbūvēt ceļu teju piecu kilometru garumā, izbūvēt četrus rotācijas apļus un pārvadu pār dzelzceļu, gājēju un velosipēdistu celiņus, autobusu pieturas, komunikācijas, automašīnu stāvlaukumus.

Projekta kopējās izmaksas ir 19 599 485 eiro, no tām 12 004 303 eiro ir KF finansējums, 564 527 eiro – valsts budžeta dotācija pašvaldībām –, bet 7 030 655 eiro ir pašvaldības līdzfinansējums.







Foto: Raitis Puriņš. Vairāk lasiet 24. maija "Zemgales Ziņās"