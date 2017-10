Kopš 1. oktobra, pērkot Jelgavas sabiedriskā transporta biļeti par skaidru naudu, jāmaksā pusotrs eiro pašreizējā eiro vietā, bet cena par braucienu, norēķinoties ar Jelgavas skolēnu apliecību, Jelgavas iedzīvotāja karti, "VISA" vai "MasterCard" norēķinu karti, netiks mainīta un būs 85 centi.



Jelgavas pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga galvenā speciāliste Ilze Ķuse aģentūrai LETA skaidroja, ka pašlaik bezskaidras naudas norēķini Jelgavas sabiedriskajā transportā ir 67 procenti no kopējiem ieņēmumiem, bet 33 procenti ir norēķini skaidrā naudā. Lai palielinātu bezskaidras naudas norēķinus, SIA "Jelgavas autobusu parks" aicināja domi palielināt starpību starp skaidras naudas un bezskaidras naudas tarifu. Pārvadātājs uzskata, ka tas veicinās un arī motivēs pasažierus norēķināties par braucienu ar bezskaidru naudu, izmantojot kādu no norēķinu veidiem, ko piedāvā Jelgavā un kuri pasažieriem ļauj ietaupīt.

Maksa par bagāžas vai dzīvnieka pārvadāšanu nebūs atkarīga no norēķina veida un tiks samazināta līdz 50 centiem. Iepriekš skaidrā naudā tā izmaksāja eiro, bet ar karti – 85 centus.

Palielinot cenu par biļeti skaidrā naudā, dome ieviesusi arī papildu atlaides tiem pasažieriem, kas norēķinās ar skolēnu apliecību vai iedzīvotāja karti. Atlaides tiek piešķirtas katram kalendārajam mēnesim pēc īpaša algoritma. Piemēram, 19. braucienam mēnesī varēs saņemt 17,6 procentu atlaidi, par 37. braucienu būs 52,9 procentu atlaide, bet vairāki braucieni būs bezmaksas.

Tāpat saglabāta iespēja iegādāties abonementa biļeti desmit, 20, 40 un 60 braucieniem, kas jāizmanto pusgada laikā.

Vēstīts, ka atlaižu programmu atkarībā no braucienu skaita Jelgavā bija plānots ieviest jau pērn. Tā paredzēja – ja pasažieris ar "SEB bankas" nodrošināto iedzīvotāja vai skolēna elektronisko karti veic vairāk nekā 15 braucienus nedēļā, par katru nākamo viņš saņem pašvaldības atlaidi 40 procentu apmērā no biļetes cenas – 85 centiem. Savukārt, ja kalendārā mēneša laikā pasažieris veic vairāk nekā 40 braucienus, sākot ar 41. braucienu, katram nākamajam tiek piemērota atlaide 80 procentu apmērā no biļetes cenas. Līdz ar to, sākot ar 41. braucienu mēnesī, biļetes cena būs 17 centi. Atlaižu politika pērn nav ieviesta tehnisku problēmu dēļ.





