Pilī Ziemassvētku gaisotni vairo tirdziņš (FOTO)

Sveces, medus, vīns un citas Ziemassvētku laikam piederīgas veltes vakar varēja iegādāties tradicionālajā LLU Ziemassvētku tirdziņā, kas Jelgavas pilī pulcēja kā tirgotājus un pircējus no pašu studējošo un mācībspēku vidus, tā arī Valsts ģimnāzijas audzēkņus, kuri pilī raduši pagaidu mājas.

Ne tikai mazas un mīļas dāvaniņas garam, bet arī praktiskam izmantojumam – sveces trauciņos, glezniņas, eglītes rotājumus un keramikas darbus – piedāvāja iegādāties LLU mācībspēks Ivanda Spulle kopā ar draudzeni kopš Mākslas akadēmijas laikiem Sanitu Micku. Savukārt LLU ekonomikas maģistrantūras studente SIA “Kristell” vadītāja Kristīne Balta no Rundāles uz Jelgavu bija atvedusi krāsainas un smaržīgas palmu vaska sveces, kas pēdējos mēnešos, pamazām iekarojot arī ārzemju tirgu, nu jau no hobija kļuvušas par Kristīnes ienākumu avotu. Savukārt Valsts ģimnāzijas vienpadsmitklasnieces Laura Gudone un Karīna Konstante mācību uzņēmumā “KAL'U” radījušas pārnēsājamu ugunskuru, ko viegli aizdegt arī lietainās dienās, lai nekas netraucētu baudīt atmosfēru. Laura stāsta, ka šī nav īsti ziemas sezonas prece, taču jau tagad no interesentiem tiek pieņemti pasūtījumi.

Tirdziņā piedalījās 23 LLU darbinieki un studenti, 16 Valsts ģimnāzijas audzēkņu mācību uzņēmumi un invalīdu atbalsta centrs “Saulesstars”.







Foto: Raitis Puriņš