Prezentēs kompromisa meklējuma ideju «Depo» lielveikalam Cukura ielā 2

Saistībā ar sabiedrībā jūtamo protestu pret «Depo» lielveikala būves projektu Jelgavā, Cukura ielā 2, arhitekts Ingurds Lazdiņš sagatavojis un trešdien, 15. februārī, pulksten 19 Jelgavas pilī publiski prezentēs alternatīvu meklējuma priekšlikumu, kas ir atzīts par labu kompromisu starp komerciālajām un pilsētvides interesēm Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Tā savukārt ir aicinājusi projekta attīstītāju SIA «Auras centrs» īstenot I.Lazdiņa piedāvāto priekšlikumu, nevis iepriekš virzīto projektu. Attīstītājs vēl nav sniedzis atbildi, taču ir īpaši aicināts piedalīties prezentācijā.

Saskaņā ar pašlaik Jelgavas pašvaldībā iesniegto būvprojektu, jau tuvākajā laikā pie Lielupes labā krasta promenādes apmēram simt metru no maģistrālās Lielās ielas un aptuveni 300 metru no pils tiktu uzbūvēta 14 metru augsta lielveikala siena, kuru klāj spilgti zaļas un sarkanas svītras ar uzrakstu «Depo». Apmēram trīsdesmit metru no Lielās ielas trotuāra tiktu izvietota plaša autostāvvieta. Daudzus jelgavniekus šāda ainava Lielupes tilta galā neapmierina. Par to liecina pērnruden desmit dienās savāktie trīs tūkstoši paraksti par to, ka šādai būvei ir jārīko sabiedriskā apspriešana. Par sabiedrības neapmierinātību liecina ap 3300 parakstu par Jelgavas pils aizsardzības zonas paplašināšanu sabiedrības līdzdalības platformā manabalss.lv.

I.Lazdiņa izstrādātajā kompromisa priekšlikumā lielveikala–noliktavas «Depo» galvenā fasāde tiek pagriezta uz pretējo pusi, nekā tas ir līdz šim virzītajā projektā. Tādējādi pret Lielo ielu ir izvietots lielveikala noliktavas gals, kuru paslēpj zaļš piecpadsmit metru augsts uzkalniņš. Tā nogāzē atrastos terases ar soliņiem, slidkalniņš bērniem un citi parka elementi. Šāds risinājums šķiet pieņemams daudziem aptaujātajiem jelgavniekiem, tostarp domniekiem Mintautam Buškevicam un Andrim Tomašūnam, mākslas zinātniekam Imantam Lancmanim, kā arī Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājam Jurim Dambim, kurš parakstījis aicinājumu Cukura ielas 2 zemes īpašniekam un lielveikala projekta attīstītājam SIA «Auras centrs» īstenot I.Lazdiņa priekšlikumu.

Uz šo publisko prezentāciju īpaši aicināti projekta attīstītāji SIA «Auras centrs», gaidāmā nomnieka SIA «Depo DIY» pārstāvji, pilsētas domes deputāti un speciālisti, kā arī Jelgavas pils saimnieki – LLU pārstāvji.