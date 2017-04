Rīt aicina uz filmu par ekoloģiju un zaļo dzīvesveidu

Paverot plašāku skatījumu uz ekoloģijas, zaļā dzīvesveida un ilgtspējīgas ekonomikas izpratni, biedrība «Zaļā brīvība» sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību rīt, 24. aprīlī, pulksten 16 novada domes telpās rīko Ekofilmu dienu, informē filmu festivāla koordinatore Lauma Ziemeļniece.



Pasākuma laikā gaidāma arī diskusija ar vecāku dibinātās skolas Preiļos direktori Ilonu Indriksoni un novada uzņēmēju un «Zaļās brīvības» pārstāvi Zandu Skuju. Ekofilmu dienas turpināsies apmēram mēnesi. Pēc pasākumiem reģionos (Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā un Liepājā) maija otrajā pusē tās noslēgsies Rīgā ar Ekofilmu nedēļu.

«Ekofilmu dienas ir daļa no plašāka biedrības «Zaļās brīvība» starptautiska projekta, kas veicina izpratni par sociālo un solidaritātes ekonomiku kā ceļu uz ilgtspējīgu attīstību,» stāsta biedrības pārstāve Zanda Skuja. «Ilgtspējīga attīstība ir svarīga ikvienā pasaules malā – gan ekonomiskajās lielvarās, gan nabadzīgajās attīstības valstīs, gan pie mums Latvijā. «Zaļā brīvība» ar kino palīdzību vēlas iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar iedvesmojošiem risinājumiem vides un sociālajām problēmām. Par to, kas mūsdienu globālajā sistēmā ir nepareizi, runā daudzi. Mēs gribam rādīt un runāt par to, kas jau ir lieliski, kādi ir jau radītie risinājumi, kas aug kā sēnes pēc lietus dažādās pasaules malās, arī pie mums pašiem!»



Ekofilmu dienas secīgi notiek četrās Latvijas pilsētās – Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā un Liepājā. Šīs pilsētas nav izvēlētas nejauši – katra no tām reprezentē vienu no Latvijas novadiem, un tajās visās ir spēcīgas reģionālās augstskolas. Pirmdienas pasākumu biedrība «Zaļā brīvība» organizē sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību, arī pārējās pilsētās biedrības sadarbības partneri ir vai nu reģionālās augstskolas, vai vietējā pašvaldība.

Katrā no pilsētām ieplānots līdzīgs formāts – īsi ievadvārdi un iepazīstināšana ar filmu, tās ideju un kontekstu, filmas «Pārmaiņas 2.0» («In Transition 2.0») noskatīšanās, diskusija par ilgtspējīgu attīstību, zaļo dzīvesveidu un solidaritātes ekonomiku ar katra reģiona vides, ekonomikas un sociālās uzņēmējdarbības ekspertiem un biedrības «Zaļā brīvība» pārstāvjiem. Visi pasākumi ir bezmaksas, to rīkošanu apmaksā Eiropas Savienība.



Maija vidū pasākumu cikls tiks noslēgts Rīgā, demonstrējot vairākas filmas. Plānots, ka skatītājiem būs iespēja noskatīties gan «Pārmaiņas 2.0», gan citas filmas: «Igaunijas ciemats Ganā» («Estonian village in Ghana»), «Jēgas meklējumi» («A Quest for Meaning») un arī vienu filmu, ko pasākuma rīkotāji glabā kā pārsteigumu skatītājiem.