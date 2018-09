Septembrī tiks uzsākta Loka maģistrāles rekonstrukcija, informē Jelgavas pašvaldība. Šogad darbi notiks posmā no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam un posmā no Rubeņu ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai. Projektā paredzēts atjaunot tranzītielu, izbūvēt četrus apļveida krustojumus, rekonstruēt inženierkomunikācijas, ielu apgaismojumu, rekonstruēt pārvadu pār dzelzceļu, izbūvēt gājēju un velosipēdistu celiņus, automašīnu stāvvietas, atpūtas vietas ar soliņiem, velostatīviem, atkritumu urnām, atjaunot pieturvietas un pie pilsētas robežas izveidot atpūtas vietu ar karti tūristiem.

No 3. septembra posmā no Rubeņu ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai tiks uzsākti trases nospraušanas un sagatavošanas darbi, kā arī rakšanas darbi, kuru laikā paredzēta lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, elektroapgādes ārējo tīklu un ielu apgaismojuma izbūve, elektronisko sakaru tīklu izbūve un ielas konstruktīvās kārtas izbūve. Minēto darbu dēļ būvdarbu zonā tiks slēgta daļa brauktuves, divvirziena satiksmes kustības tiks organizēta pa divām sašaurinātām joslām. Gājēju kustība tiks organizēta pa darbu zonai pretējās puses nomali. Esošā pietura Ziediņu ceļā tiks nodalīta no darbu zonas ar ceļa aprīkojumu, nodrošinot pasažieru drošu piekļūšanu pieturai.

Loka maģistrāles posmā no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam būvdarbi paredzēti no 10. septembra, tāpat tiks veikti trases nospraušanas un sagatavošanas darbi, pēc kuriem uzsāks lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi, ūdensvada tīklu un saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūvi. Paredzēti arī elektronisko sakaru, elektroapgādes ārējo tīklu un ielas apgaismojuma izbūves darbi. Abos posmos sabiedriskā transporta maršruts paliks nemainīgs. Loka maģistrāles pārbūves laikā visām iebrauktuvēm tiks nodrošināta iebraukšana/izbraukšana.

Būvdarbu laikā transporta kustība tiks ierobežota. Iedzīvotāji aicināti sekot līdzi satiksmes organizācijas shēmām un izvietotajiem ceļu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem.

Jelgavas pilsētas pašvaldība, piesaistot ES finansējumu nacionālas nozīmes centru integrēšanai Eiropas vienotajā transporta tīklā (TEN-T), rekonstruēs Loka maģistrāli no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai 4733 metru garumā. Jūlijā Jelgavas dome un pilnsabiedrība “RERE vide – Hidrostatyba” noslēdza līgumu par Loka maģistrāles rekonstrukciju no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai. Iela iekļaujas perspektīvajā Jelgavas pilsētas Ziemeļu apvedceļā, ko veido Loka maģistrāle, perspektīvais Ziemeļu šķērsojums (pāri Lielupei un Driksai) un Atmodas iela.

Foto: Jelgavas pašvaldība