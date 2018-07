Sāksies uzņemšana LLU pamatstudiju un maģistra programmās

No 3. līdz 10. jūlijam būs iespēja pieteikties studijām Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) Jelgavā, pretendējot uz kādu no studiju vietām visās pamatstudiju un maģistra studiju programmās, “Ziņas” uzzināja augstskolā.

Lai gan elektroniskā reģistrēšanās pamatstudijām portālā latvija.lv/studijas sākās jau 25. jūnijā, klātienē Jelgavas pilī dokumentus varēs uzrādīt tikai norādītajos datumos. Tāpat šajā periodā būs iespējams pieteikties arī maģistra studijām.

Pamatstudiju līmenī LLU atklājusi uzņemšanu 28 pamatstudiju programmās. Kopumā LLU jaunajiem studētgribētājiem 2018./2019. mācību gadā piedāvā 760 valsts finansētās pamatstudiju jeb budžeta vietas, un uz jebkuru no tām varēs pretendēt, aizpildot elektronisko pieteikumu vienotās uzņemšanas sistēmā latvija.lv/studijas un uzrādot izglītības dokumentus klātienē kādā no 12 augstskolām no 3. līdz 10. jūlijam. Konkursā tiek piedāvātas arī maksas studiju vietas.

Savukārt maģistra līmenī LLU piedāvā studijas 19 programmās. Maģistra studiju programmās būs 290 valsts finansētās vietas, bet būs pieejamas arī maksas studijas.







