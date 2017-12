Šodien pašvaldības iestādē “Pilsētsaimniecība” sākusies ielu tirdzniecības atļauju izsniegšana nākamajam gadam pašvaldības iekārtotajās tirdzniecības vietās, informē “Pilsētsaimniecība”.



Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju pašvaldības iekārtotā ielu tirdzniecības vietā, tirgotājam jāiesniedz iesniegums iestādē “Pilsētsaimniecība” Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a, 3. kabinetā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 15.6.1 apakšpunktu, jāiesniedz tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

Fiziskās personas, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, iesniegumam pievieno saimnieciskās darbības veicēja apliecības kopiju un juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopiju. Noformējot atļauju, iesniedzējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Tirgotājam arī jāsamaksā pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību publiskās vietās. Nodevas apmērs noteikts Jelgavas domes 2007. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām” 4. nodaļas 12. punktā. Nodevas likme par tirgošanos ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju un pašu izgatavotiem amatniecības darinājumiem ir 0,43 eiro dienā, 2,13 eiro nedēļā vai 7,11 eiro mēnesī. Viena atļauja tiek izsniegta vienam tirgotājam uz vienu pašvaldības iekārtoto ielu tirdzniecības vietu.

Atļauju tirdzniecībai pašvaldības iekārtotā ielu tirdzniecības vietā var noformēt iestādē “Pilsētsaimniecība” pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 10 un no pulksten 15.30 līdz 16.30, kā arī piektdienās no pulksten 8 līdz 10. Brīvdienās un svētku dienās ielu tirdzniecības atļaujas neizsniedz. Tirgotājiem, kuri vēlas tirgoties brīvdienās un svētku dienās, atļaujas jāizņem laikus.

Ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iekārtoto ielu tirdzniecības vietu sarakstu un ielu tirdzniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem pilsētā var iepazīties “Pilsētsaimniecības” mājaslapas www.pilsetsaimnieciba.lv sadaļā “Pakalpojumi/ Ielu tirdzniecības vietas”.





Foto: no arhīva