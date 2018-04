Satiksmes ielā izvietotas pagaidu zīmes “Apstāties aizliegts”

Lai varētu nodrošināt ielas seguma mehanizēto tīrīšanu, Satiksmes ielas posmā no Meiju ceļa līdz Ganību ielai virzienā no Meiju ceļa labajā pusē ir izvietotas pagaidu ceļa zīmes Nr.326 “Apstāties aizliegts” un papildzīmes Nr. 827 “Darbības laiks” no pulksten 22 līdz 7, informē “Pilsētsaimniecība”.



Šodien Satiksmes ielas posmā no Meiju ceļa līdz Ganību ielai virzienā no Meiju ceļa kreisajā pusē tiks izvietotas pagaidu ceļa zīmes Nr. 326 “Apstāties aizliegts” un papildzīmes Nr. 827 “Darbības laiks” no pulksten 22 līdz pulksten 7.

“Pilsētsaimniecība” lūdz autovadītājus ievērot ceļa zīmes.





Foto: “Pilsētsaimniecība”