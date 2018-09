Septembrī Jelgavā satiksmes intensitāte no rītiem palielinājusies par 30 procentiem

Sākoties mācībām un studijām, transporta plūsmas intensitāte Jelgavas pilsētā būtiski palielinājusies, un atsevišķos krustojumos tās kāpums no rītiem ir pat 30 procenti, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Salīdzinot pirmās mācību nedēļas un pēdējās augusta nedēļas datus Lielās ielas un Jāņa Čakstes bulvāra krustojumā, laikā no pulksten 7.30 līdz 8.30, kad iedzīvotāji dodas uz bērnudārziem un skolām, novērots transporta plūsmas palielinājums par 30 procentiem. Intensīva satiksme ir arī darbdienās no pulksten 16 līdz 18, kad cilvēki atgriežas mājās no dienas gaitām, tomēr plūsma nav tik liela kā no rīta.

Iestāde "Pilsētsaimniecība" aģentūru LETA informēja, ka kopējais diennakts satiksmes plūsmas palielinājums ir 5,3 procenti. Piemēram, 29. augustā Lielās ielas un J.Čakstes bulvāra krustojumu 24 stundu laikā šķērsoja 37 168 transportlīdzekļi, bet 5. septembrī: 39 124 transportlīdzekļi.

Diennakts satiksmes plūsma Jelgavā arī katru gadu palielinās. Pērn šo pašu krustojumu augustā vidēji diennaktī šķērsoja 33 800 transportlīdzekļu, bet septembrī – 36 600.

Šobrīd visi Jelgavas luksofori noregulēti optimālā režīmā, lai vienlīdzīgas iespējas būtu visiem satiksmes dalībniekiem. Nakts tumšajā laikā sensori reģistrē automašīnas tuvošanos krustojumam un, ja satiksmes plūsma to atļauj, ieslēdz zaļo gaismu, tādējādi neliekot lieki gaidīt krustojumā. Savukārt dienas laikā šie sensori apkopo informāciju par automašīnu plūsmu, ļaujot pilsētai labāk organizēt satiksmi, sabalansējot visu satiksmes dalībnieku, tostarp gājēju, intereses.





Foto: pixabay.com