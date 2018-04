Ieilgušajā strīdā par to, kā būtu jāattīsta zemes īpašums Cukura ielā 2, piektdien Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā no trešās personas jeb zemes īpašnieka SIA “Auras centrs” saņemts noraidījums tiesas sastāvam – tiesnešiem Mārtiņam Birkmanim, Sanitai Ozolai un Aldim Vīksnem.

Uzņēmums “Auras centrs”, kas izveidots ar mērķi Cukura ielā 2 uzbūvēt lielveikalu “Depo”, tiesnešu noraidījumu pamato ar to, ka visi lietā nozīmētie tiesneši ir jelgavnieki un tādēļ strīdā nevar objektīvi spriest. “Ir pamatotas bažas, vai, izlemjot šo lietu, šis tiesas sastāvs neietekmēsies no Jelgavas iedzīvotāju interesēm, Jelgavas iedzīvotāju protestiem vai bailēm no Jelgavas iedzīvotāju un mediju, tai skaitā un it īpaši “Zemgales Ziņu”, kritikas,” raksta SIA “Auras centrs” pārstāvis tiesā zvērināts advokāts Henrihs Damroze. Viņš atzīmē arī to, ka SIA “Auras centrs” no dažādiem avotiem ieguvis informāciju, ka tiesneši ir ilglaicīgi Jelgavas iedzīvotāji un ka tiem Jelgavā un Jelgavas novadā pieder īpašumi. “Vispārzināms, ka nekustamo īpašumu vērtība ir atkarīga tai skaitā no konkrēta novietojuma, konkrētas pilsētas, konkrētas pilsētas atpazīstamības, pievilcības. Neapšaubāmi, ja trešās personas (SIA “Auras centrs” – red.) iecerētās būvniecības vietā tiktu būvēta Eiropas nozīmes koncertzāle, tad arī Jelgavas atpazīstamība, pievilcība, kā arī konkrēto tiesnešu nekustamo īpašumu Jelgavā vērtība būtiski palielinātos.” Dokumenta nobeigumā SIA “Auras centrs” pārstāvis secina, ka Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā šī lieta nebūtu izskatāma. Tādēļ tā būtu nododama citam Administratīvās rajona tiesas tiesu namam, piemēram, Rīgas tiesu namam.

Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama tiesnesis Mārtiņš Birkmanis ir lūdzis pārējos lietas dalībniekus, tostarp Jelgavas domi, līdz tiesas sēdei – 25. aprīļa pulksten 10 – izteikt savu viedokli par pieteikto tiesnešu sastāva noraidījumu. Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama pārstāve Linda Lindere paskaidro, ka šo viedokļu izvērtēšana notiks minētajā tiesas sēdē.

Biedrības “Jelgavas attīstībai” biedrs advokāts Mārtiņš Daģis spriež, ka SIA “Auras centrs” noraidījums tiesas sastāvam nav pamatots. “Tad jau nevienas pilsētas tiesa nevarētu skatīt lietas, kas saistās ar būvniecības iecerēm šajā pilsētā, ja tiesneši tur arī dzīvo. Pēc tādas loģikas visas ar Rīgu saistītās līdzīgās lietas būtu jāizskata citviet, ”piebilst advokāts.

Portāls zz.lv jau rakstīja, ka šogad februārī Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama tiesneši Mārtiņš Birkmanis, Sanita Ozola un Aldis Vīksne (toreiz noraidījuma šim tiesas sastāvam nebija) sāka skatīt lietu, kurā trīs pieteicēji – biedrības “Jelgavas attīstībai”, “Direct Impact” un Cukura un apkārtējo ielu iedzīvotāju grupa – apstrīdēja Jelgavas domes izdoto būvatļauju lielveikala būvei Cukura ielā 2. Taču sākotnēji pēc trešās puses – SIA “Auras centrs” – lūguma strīds par būvatļauju tika skatīts ātri un vienkāršoti – vēl ne pēc būtības. Tādējādi SIA “Auras centrs” riskēja, ka gadījumā, ja, lietu izskatot pēc būtības (tiesas process šādā gadījumā var aizņemt vairākus gadus), būvatļauja tiktu atzīta par pretlikumīgu, uzņēmumam par saviem līdzekļiem nāktos uzbūvēto pārbūvēt vai pat nojaukt. Taču gan Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesas lēmums, ko SIA “Auras centrs” pārsūdzēja, gan aprīlī Administratīvās apgabaltiesas galīgais lēmums neatļāva SIA “Auras centrs” būvēt uz savu risku. 25. aprīlī pulksten 10 Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā atklātā sēdē plānots sākt strīdu izskatīt pēc būtības.







Foto: Jānis Āboliņš.