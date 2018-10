Otrdien, 9. oktobrī, nosūtīta apelācijas sūdzība par pirmās instances tiesas spriedumu lietā, kurā veikala “Dārzs” agrākā darbiniece, kas pašvaldības darbiniekiem esot iebildusi pret alkohola pirkšanu, par ko maksāts it kā par ziediem, apstrīd savu atlaišanu no darba, “Ziņas” informē Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists Kaspars Rācenājs. “Vēl gan nav zināms, vai apelācijas tiesa šo sūdzību pieņems izskatīšanai,” teic K.Rācenājs. Veikalā “Dārzs” floriste nevainojami esot nostrādājusi divus gadus. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvis uzsver, ka pēc, viņaprāt, nepelnītās atlaišanas sieviete Jelgavā nevar dabūt darbu. Tādēļ šī persona vēlas palikt anonīma un atsakās no tiešas saziņas ar žurnālistiem (viņu ir intervējis tikai Latvijas Radio žurnālists Edgars Kupčs). Savukārt SIA “Dārzs” īpašniece Anita Keiša uzskata, ka Latvijas Radio materiālā par viņas uzņēmumu dotas nepatiesas ziņas.



