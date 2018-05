Sieramuižā ieradīsies Latvijā pirmais mobilais ganāmpulks

Lai atjaunotu dabiskās pļavas un veicinātu to daudzveidību, Sieramuižā pie Platones ietekas Lielupē šonedēļ tiks nogādāts Latvijas Dabas fonda mobilais 'Galoway' šķirnes liellopu ganāmpulks, informē projekta “GrassLife” pārstāve Liene Brizga-Kalniņa.



Sieramuiža izvēlēta par vienu no šīs sezonas mobilā ganāmpulka “darbavietām”, jo tajā ir vērtīgi un aizsargājami biotopi – palieņu pļavu un sugām bagātu ganību komplekss. Turklāt Latvijas Dabas fondam jau ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Jelgavas pašvaldību, apsaimniekojot palieņu pļavas Pilssalā, kas pazīstama ar savvaļas zirgiem.

Sieramuižā ieradīsies 15 'Galoveju' šķirnes liellopi – 14 govis un arī viens bullis. Dabīgajā pļavā tie uzturēsies aptuveni mēnesi vai divus, kamēr zāle būs noēsta. Teritorija, kurā uzturas lopi, ir ierobežota ar elektrisko ganu.

Iedzīvotāji aicināti netraucēt liellopus un ievērot drošības noteikumus – turēties drošā attālumā, nebarot un nekaitināt tos, sargāt sevi un bērnus no elektriskā gana, neļaut aplokā iekļūt suņiem, kurus ganību tuvumā vislabāk turēt pavadā, izturēties saudzīgi pret aplokiem un ganību infrastruktūru.

Ja novērotas problēmas ganībās vai rodas kādas neskaidrības, iedzīvotāji lūgti sazināties ar Latvijas Dabas fondu pa tālruņiem 2 9119612 vai 67830999.

Latvijas Dabas fonda mobilais ganāmpulks ir īpaši izveidots gaļas liellopu un aitu ganāmpulks, kurš ceļos pa Latviju, lai ar noganīšanu palīdzētu atjaunot dabiskās pļavas. Latvijas Dabas fonda mobilajā ganāmpulkā šobrīd ir aptuveni 60 'Galoway' šķirnes liellopu un ap 200 'Romanovas' šķirnes aitu. To pastāvīgā mītnes vieta ir Līgatnes pagastā, bet, sākoties ganīšanas sezonai, ganāmpulks tiek sadalīts atsevišķās vienībās un dodas “strādāt” dabiskajās pļavās dažādās Latvijas “Natura 2000” teritorijās, kas atrodas nomaļās vietās, ir grūti pieejamas vai kādu citu iemeslu dēļ šobrīd netiek atbilstoši apsaimniekotas. Latvijas Dabas fonds izvēlēsies tieši tās vietas, kuras ir kritiski apdraudētas un bez apsaimniekošanas (noganīšanas) izzudīs. Šobrīd ganāmpulks atrodas Valkas pagasta saimniecībā “Marsi”, un tagad tas būs izvietots arī Sieramuižā Jelgavā, kur noganīs gan valstij piederošas, gan privātu saimnieku īpašumā esošas dabiskās pļavas.

Dabiskās pļavas ir viena no izcilākajām Latvijas vērtībām – augu daudzveidība tajās ir līdzvērtīga tai, kāda sastopama tropiskajos mežos. Latvijā vienā kvadrātmetrā dabiskās pļavas atrastas apmēram 50 augu sugu, savukārt 15 putnu sugām, piemēram, ķikutam, mērkaziņai un griezei, dabiskās pļavas ir vienīgā piemērotā dzīvotne. Dabiskās pļavas ir ne tikai viena no sugām bagātākajām dzīvotnēm pasaulē, tās veido arī brīnišķīgu ainavu, puķu un kukaiņu krāsainību, ar ko cieši saistās Latvijas identitāte.

Dabisko pļavu un ganību Latvijā šobrīd palicis ļoti maz. Tās aizņem tikai, augstākais, 0,7 procentus no Latvijas teritorijas jeb 67 000 hektāru. Pirms 100 gadiem šādas pļavas sedza 30 procentu no mūsu valsts. Līdz ar to ir ļoti svarīgi saglabāt un uzturēt visas dabiskās pļavas, lai Latvija šo vērtību nezaudētu.

Tāpēc Latvijas Dabas fonds, sadarbojoties ar partneriem – Latvijas Universitāti, Vides risinājumu institūtu, zemnieku saimniecību “Krastiņi” un vēl 11 citām zemnieku saimniecībām –, visā Latvijā īsteno vērienīgu projektu “GrassLife: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana”.







Publicitātes foto