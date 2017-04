Jau sesto gadu konkursā «Izzini Jelgavu» pilsētas skolēni tika rosināti pētīt Jelgavu, un pētījumu rezultāti vakar tika prezentēti Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC).

Konkursa dalībnieki varēja izvēlēties kādu no Jelgavas pašvaldības iestāžu un uzņēmumu piedāvātajām tēmām vai arī darbu rakstīt par brīvi izvēlētu tēmu atbilstoši savām interesēm. Kopumā 32 skolēni bija iesnieguši 22 darbus, katrā klašu grupā (6.–8. klase un 9.–12. klase) pa 11 darbiem, informē ZRKAC pārstāve Alise Gubene.

Darbos pētīts kultūrvēsturiskais mantojums, konkrēti – Lielā iela, kā tā laika gaitā mainījusies. Vēstures nozīme un atskats uz līdz šim sasniegto atspoguļots darbā par Frančesko Bartolomeo Rastrelli. Skolēni izzinājuši Jelgavas vēsturi arī trīsdimensiju formātā. Konkursa dalībnieki arī izrādījuši interesi pētīt jelgavniekus un viņu sasniegumus, piemēram, Didzi Grunduli, Pāvelu Rēveli. Bez jau minētajām tēmām skolēni bija pievērsušies arī tūrisma nozarei, piemēram, rakstot darbu par interaktīvu ekskursiju pa Jelgavas mikrorajoniem. Pētīti arī reklāmas teksti Jelgavas pilsētvidē, vērtēta ceļu satiksmes drošības ievērošana Jelgavas ielās, un skatītas vēl citas tēmas.

6.– 8. klašu grupā 1. vietu dalīja Jelgavas 6. vidusskolas audzēkne Marina Fjodorova, kura pētīja ceļu satiksmes drošību pilsētā, ar Lauru Mariju Elksni un Viktoriju Aprubu no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas – meitenes ir izstrādājušas spēli «Izzini Jelgavu». 2. vietu ieguva Jelgavas 6. vidusskolas skolnieces Jana Janovska un Denīze Andrune, kuras bija pētījušas Jaunlatviešu mantojumu Jelgavā, savukārt 3. vietā ierindojās Daniela Rusecka no Jelgavas 2. pamatskolas (pētīti Jelgavas īpašie ēdieni) un Ralfs Bārs no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas – puisis pētījis dzimtas personvārdus.

9. – 12. klašu grupā 1. vietu ieguva Ronalds Borisovs no Jelgavas 6.vidusskolas («Es dzīvoju Jelgavā – Jāņa Čakstes pilsētā»), savukārt 2. vietā – ierindojās Jolanta Reinfelde no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas («Jelgava latviešu dzejā»). 3. vietā – Ilona Amanda Pētersone no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas («Reklāmu teksti Jelgavas pilsētvidē»), kā arī divi skolnieki no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas – Aloizs Adrians Dumpis un Laura Lagūna, kuri pētījuši parazītus smilšu kastēs.

Pasākumu atbalstīja Jelgavas dome, Jelgavas Izglītības pārvalde, Jelgavas reģionālais tūrisma centrs, Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, pašvaldības iestādes «Kultūra» un «Pilsētsaimniecība», Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Sporta servisa centrs, Zemgales reģionālā Enerģētikas aģentūra, SIA «Viktorija B» un konditoreja «Silva».





Foto: ZRKAC