Skolēni var pieteikties darbam vasarā

Vairāk nekā 400 Jelgavas skolēniem vecumā no 13 līdz 18 gadiem būs iespēja nopelnīt, vasaras brīvlaikā strādājot pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās, informē pašvaldība. Darbam jaunieši var pieteikties līdz 20. aprīlim savās mācību iestādēs.

Iespēja pieteikties darbam būs tiem skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Jelgavā. 13 un 14 gadu vecus jauniešus plānots nodarbināt četras stundas dienā divas nedēļas (desmit darba dienas), bet 15 līdz 17 gadu vecus jauniešus ar darbu varēs nodrošināt sešas stundas dienā trīs nedēļu garumā (15 darba dienas). Strādāt varēs arī 18 gadu veci izglītojamie ar īpašām vajadzībām – trīs nedēļas (15 darba dienas) pa sešām stundām dienām.

Darbavietas jauniešiem piedāvās Jelgavas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kur viņi veiks teritoriju labiekārtošanas un telpu uzpošanas darbus, strādās skolu bibliotēkās, mācību kabinetos un būs iesaistīti citos savam vecumam piemērotos darbos.

Atalgojums par padarīto tiks noteikts atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem.

Vērtējot pieteikumus, priekšrocības tiks dotas skolēniem ar pozitīvu attieksmi pret darbu, ja jaunietis nav nodarbināts pie cita darba devēja un atbilst vismaz vienam no kritērijiem: viņam ir labas sekmes un uzvedība; viņš ir aizbildnībā; nāk no daudzbērnu ģimenes (ģimenē ir trīs vai vairāk nepilngadīgu bērnu); nāk no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; viens vai abi vecāki ir bezdarbnieki.

Tiem jauniešiem, kuri vēlas strādāt, savās mācību iestādēs jāiesniedz pieteikuma anketa. Skolas direktora izveidota vērtēšanas komisija izvērtēs pieteikumus un apstiprinās nodarbinātībā iesaistīto skolēnu sarakstus.

Pieteikuma anketa elektroniski pieejama Jelgavas Izglītības pārvaldes mājaslapā www.jip.jelgava.lv. Dokumenti jāiesniedz izglītības iestādes sekretārei vai sociālajam pedagogam. Nodarbinātības projekts šogad kopumā ilgs no 4. jūnija līdz 24. augustam.

