Studentu teātrī astoņu dienu garumā pop-up mākslas tirdziņš

No 15. līdz 22. decembrim Jelgavas Studentu teātrī, J.Čakstes bulvārī 7 Ziemassvētku pop-up mākslas tirgū būs skatāmi un iegādājami vairāk nekā četrdesmit Jelgavas mākslinieku, kā arī viņu Rīgas, Jūrmalas un Daugavpils kolēģu darbi. Cenas ir, sākot no viena eiro, vairums piedāvāto mākslas priekšmetu, kas darināti dažādos materiālos un tehnikās (stikls, porcelāns, māls, eļļas un akvareļa zīmējumi, grafikas, tekstils, āda, dizains, plakāti, kartītes, piespraudes un pat galdauti), ir cenas amplitūdā no desmit līdz simt eiro.

Paša Ziemassvētku pop-up mākslas tirdziņa autores ir Jelgavas Mākslas skolas pasniedzējas – stikla māksliniece Zane Vēvere un mākslas zinātniece Anete Aizsilniece-Kreicberga.

Viņas stāsta, ka uzņemšanos sarīkot šādu pasākumu viņas rosinājis tradicionālais Latvijas Mākslas akadēmijas studentu tirdziņš “Jarmarka”, kas arī notiek decembrī. “Jelgavā vienīgais mākslas salons “Suņa taka” aizvērās pirms pieciem gadiem, un māksliniekiem nav kur pārdot savus darbus. Pop-up nozīmē to, ka šis mākslas tirdziņš Studentu teātrī ir uz neilgu laiku – astoņām dienām –, kā arī to, ka tajā nopērkamā prece ir vienā eksemplārā. Paskatīsimies, kā ies,” teic Anete. Viņas kolēģe Zane neizslēdz, ka varētu būt tā, ka no pop-up tirdziņa tomēr izveidojas mākslas salons. Pirmo dienu rezultāti abām šķiet diezgan iepriecinoši – mākslinieki darbus piedāvā, jelgavnieki par tiem interesējas un arī darbus pērk. “Jau pirmajās stundās tika nopirkta Ulda Rogas Jelgavas ainava,” teic Anete.

Studentu teātri kā piemērotu vietu pop-up mākslas tirdziņam abas mākslas lietpratējas pamanīja septembrī, kad uz tā ēkas fasādes tika atklāta grafiti mākslinieka Daiņa Rudeņa zīmējums “Spēka zīmes Latvijai”. Anetes un Zanes ideju atzina par labu Studentu teātra režisore Astra Kacena. Tādējādi tirdziņš papildinās Studentu teātra Ziemassvētku programmu, kas sākās jau šovakar, 16. decembrī, ar sajūtu vizualizāciju, kur izmantota Lūcijas Volbergas dzeja no krājuma “Buča” . Inscinējumu papildinās perkusionists Aleksandrs Jalaņeckis.

19. decembrī ar šokolādi gardināts Studentu teātra pārsteigums būs Maijas Ozoliņas īsluga “Helmuts un Hellija”. Savukārt 20. decembrī Arnis un Laima Miltiņi dziedās dziesmas pieaugušiem bērniem. Sākums visām teātra izrādēm pulksten 20, biļetes nopērkamas pirms izrādes. Savukārt pop-up mākslas tirdziņš minētajās astoņās dienās atvērts no pulksten 13 līdz 20.





Foto: Gaitis Grūtups un Studentu teātris