Svētkos – izmaiņas autobusu kustības sarakstos

SIA “Jelgavas autobusu parks” informē, ka 23. un 24. jūnijā pilsētas maršrutos sabiedriskais transports aties pēc svētdienas kustības saraksta, savukārt 24. jūnijā atsevišķos maršrutos atcelti agrākie reisi.

1. maršrutā nekursēs reisi plkst.7.02 no Centra uz Mežvidiem, 8.43 no Centra uz Tušķiem, 7.55 no Centra uz Ozolnieku vidusskolu, 7.40 un 8.58 no Tušķiem uz Centru, 7.31 no Mežvidiem uz Centru, 8.20 no Ozolnieku vidusskolas uz Centru.

2. maršrutā nekursēs reisi plkst. 7.28 no Centra uz Svētes skolu, 9.13 no Centra uz Svēti, 8 no Svētes skolas uz Teteli, 9.50 no Svētes uz Centru.

4. maršrutā nekursēs reisi plkst.6.20. 7.10 un 8 no Meiju ceļa, 6.45, 7.35 un 8.25 no Psihoneiroloģiskās slimnīcas.

5. maršrutā nekursēs reisi plkst.6.40 un 8.07 no Bankas uz Bērzu kapiem, 7.08 un 8.30 no Bērzu kapiem uz Blukām, 7.46 no Blukām uz Bērzu kapiem, 9.10 no Blukām līdz Bankai.

7. maršrutā nekursēs reisi plkst.6.55 no Meiju ceļa, 7.35 no Kārniņiem.

8. maršrutā nekursēs reisi plkst.6.23, 7.23 un 7.57 no Centra uz Bemberiem, 6.36 un 7.11 no Autoostas uz Romas krogu, 6.55 un 7.55 no Bemberiem, 8.28 no Mežvidiem, 7.10 un 7.44 no Romas kroga.

9. maršrutā nekursēs reisi plkst. 6.04, 7.16, 8.17 un 9.19 no Centra uz Āni, 6.49 no Centra uz Baložu kapiem, 8.01 un 9.03 no centra uz Kastaņu ielu, 7.02 no Baložu kapiem, 7.08, 8.09 un 9.11 no Kastaņu ielas, 6.27, 7.38, 8.40 un 9.45 no Ānes.

11. maršrutā nekursēs reisi plkst.6.50 no Meiju ceļa, 7.21 no Centra uz Agroķīmiju, 7.46 no Agroķīmijas.

14. maršrutā nekursēs reisi plkst.7.45 no Meiju ceļa, 7.53 no Autoostas, 8.15 no Baložu kapiem.

15. maršrutā nekursēs reisi plkst.7.25 no Satiksmes ielas, 7.40 no Cukurfabrikas uz “Akvu”, 7.45 no “Akvas”, 7.50 no Cukurfabrikas stacijas uz 6. vidusskolu, 8.03 no 6. vidusskolas.

18. maršrutā nekursēs reisi plkst.8.20 no Meiju ceļa, 8.56 no Ozolnieku vidusskolas.

19. maršrutā nekursēs reisi plkst.6.49 no Centra uz Viesturu staciju, 7.17 un 8.50 no Viesturu stacijas, 8.06 no Bērzu kapiem.

22. maršrutā nekursēs reisi plkst.5.53 no Meiju ceļa, 6.20 un 7.10 no Dzelzceļa stacijas, 6, 6.39 un 7.25 no Asteru ielas.

Reģionālie starppilsētu nozīmes maršrutu reisi, kurus apkalpo SIA “Jelgavas autobusu parks”, 23. un 24. jūnijā kursēs pēc brīvdienu kustības saraksta.





Foto: jap.lv