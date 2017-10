Turpinās pieteikšanās atbalstam projektā “Atver sirdi Zemgalē”

Īstenojot deinstitucionalizācijas plānu, līdz 27. oktobrim Zemgales plānošanas reģiona projektā “Atver sirdī Zemgalē” turpinās papildu pieteikšanās vajadzību izvērtēšanai un individuālā atbalsta plāna izstrādāšanai pilngadīgām personām ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), informē pašvaldība.



Projekta mērķis ir panākt, ka personas, kuras var patstāvīgi dzīvot sabiedrībā, vairs neatrodas valsts sociālās aprūpes centros.

Projekts “Atver sirdi Zemgalē” paredz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu vecākiem, kā arī sociālo pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) dzīvesvietā.

Jelgavas sociālo lietu pārvalde (JSLP) Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 aicina potenciālos klientus, kuru dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pašvaldības administratīvajā teritorijā, līdz 27. oktobrim iesniegt iesniegumu, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu. JSLP pieņemšanas laiks ir pirmdienās no pulksten 9 līdz 12 un no 15 līdz 19, trešdienās no pulksten 9 līdz 12.

Saņemt konsultāciju un iesniegt iesniegumu var pilngadīgas personas ar GRT pie sociālās darbinieces Sandras Knīsas (JSLP 129. kab., tālrunis 63029844) vai likumiskie pārstāvji par pakalpojumiem bērniem ar FT pie sociālās darbinieces Tatjanas Marčenko (JSLP 129. kab., tālrunis 63012541 vai 26112252).

Deinstitucionalizācijas projekts pilngadīgām personām ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem dzīvesvietā paredz šādus pasākumus: aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības.

Deinstitucionalizācijas projekta pasākumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem: aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti līdz četriem gadiem ieskaitot, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību saistībā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem; “Atelpas brīža” pakalpojums bērniem ar invaliditāti, kuriem ir indikācijas īpašai kopšanai (ietver bērna uzraudzību, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas un ēdināšanu četras reizes dienā, pastaigas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, un to nodrošina līdz 30 diennaktīm gadā.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi: bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – atbalsta plānā noteiktie pakalpojumi; bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm – psihologa pakalpojumu, rehabilitologa pakalpojumu, fizioterapiju, kā arī izglītojošās atbalsta grupas, bet ne vairāk kā divus no minētajiem pakalpojumiem un ne vairāk kā desmit katra pakalpojuma sniegšanas reižu visā projekta īstenošanas laikā; aprūpes pakalpojums (ne vairāk kā 50 stundu nedēļā) bērniem saistībā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem līdz četru gadu vecumam (ieskaitot); “Atelpas brīža” pakalpojums.

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” mērķis ir Zemgalē palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Mērķa sasniegšanai tiks īstenota virkne darbību: izvērtētas personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; izstrādāts detalizēts reģiona deinstitucionalizācijas plāns, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai; izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu un VSAC filiāles reorganizācijas plāni; sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar invaliditāti; apmācīti speciālisti; izglītota un informēta sabiedrība.





Foto: Raitis Puriņš